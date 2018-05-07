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Никол Пашинян: В новом правительстве не будет олигархов

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  • 7.05.2018, 14:39
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В Армении все будут равны перед законом.

Об этом лидер протестного движения Армении Никол Пашинян сказал после встречи с представителями фракции правящей Республиканской партии, сообщает Интерфакс.

"Могу заверить, что в правительстве не будет олигархов. Монополии будут устранены, политических или экономических преследований не будет", - отметил политик.

По его словам, в Армении "все будут равны перед законом".

Пашинян также добавил, что заседания правительства Армении будут проходить в открытом для журналистов режиме.

Ранее было принято решение о закрытом режиме заседаний правительства, которое возглавлял Серж Саргсян.

Выборы нового премьера Армении состоятся 8 мая. На эту должность выдвинута только кандидатура лидера протестного движения Никола Пашиняна.

Политический кризис в Армении обострился после назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.


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