Никол Пашинян: В новом правительстве не будет олигархов

Никол Пашинян: В новом правительстве не будет олигархов4
- 7.05.2018, 14:39
- 1,932
В Армении все будут равны перед законом.
Об этом лидер протестного движения Армении Никол Пашинян сказал после встречи с представителями фракции правящей Республиканской партии, сообщает Интерфакс.
"Могу заверить, что в правительстве не будет олигархов. Монополии будут устранены, политических или экономических преследований не будет", - отметил политик.
По его словам, в Армении "все будут равны перед законом".
Пашинян также добавил, что заседания правительства Армении будут проходить в открытом для журналистов режиме.
Ранее было принято решение о закрытом режиме заседаний правительства, которое возглавлял Серж Саргсян.
Выборы нового премьера Армении состоятся 8 мая. На эту должность выдвинута только кандидатура лидера протестного движения Никола Пашиняна.
Политический кризис в Армении обострился после назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.
После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.