Маразм в законе - корова в яме 7 Александр Обухович

7.05.2018, 14:50

2,068

От раздербаненной на украшательства экономики мы имеем только убытки.

Сегодня вроде было бы логично сосредоточиться на обсуждении послания президента. Однако, с моей точки зрения, в послании нет даже постановки действительно важных для страны и ее экономики вопросов. Перечисление второстепенных проблем, которые не решаются из года в год, никак не приближает страну к выходу из кризиса.

Наличие которого уже и власти приходится признавать.

Возможно, такая тишина частично связана с неопределенностью в политике России, в которой борьба «государственников», «патриотов» и «либералов» в ближайшие дни, при формировании правительства, внесет какую-то ясность. Пока же тенденции в развитии и Казахстана, и Армении, да и самой России даже перспективы ЕАЭС ставят под вопрос. Что не может не сказаться и на белорусской политике.

Однако при имеющейся неопределенности есть ряд принципиальных вопросов нашей внутренней политики, которые требуют решения при любых внешних условиях. И отношения государства и бизнеса - один из самых важных из них.

Интересы государства и бизнеса (с государственным или частным капиталом - не существенно) противоречить друг другу будут всегда. Поскольку у них совершенно разные цели: государству нужны ресурсы на общегосударственные нужды, на проведение социальной политики и на поддержание инфраструктуры, бизнес ориентирован на получение прибыли.

Причем расходы государства мало эластичны: фонд зарплат бюджетников, расходы на содержание зданий и сооружений, текущие расходы меняются очень мало. А прибыль бизнеса (и объем его налогов) может в зависимости от внешней конъюнктуры меняться в разы.

И, соответственно, могут сильно меняться и объемы доходов государства.

В крупных, сильно диверсифицированных экономиках спад в одних отраслях компенсируется, если нет кризиса, ростом в других. В экономиках типа белорусской, где доходы государства в значительной степени формируют десяток предприятий, перепад доходов государства может быть очень значителен. И не всегда по вине предприятий. Например, падение цен на сталь почти в 3 раза сделал надежного спонсора бюджета, БМЗ, убыточным. А экономика России, как известно, сильно зависит от цен на нефть, на которую она тоже повлиять сильно не может. Поэтому при ее падении России пришлось пожертвовать Резервным фондом.

В Беларуси в рамках «белорусской модели» существует абсолютный приоритет интересов государства. Причем в чем интерес государства - в строительстве ледовых дворцов, сквериках, зарплатах госаппарата или инвестициях в производство, - определяет чиновник. Так и проели советское наследство в индустрии, считая украшательства важнее, чем строительство экономики.

Образно говоря, взаимоотношения государства и бизнеса схожи с отношениями хозяина и коровы. Если хозяин за ней не ухаживает, не кормит достаточно, то и молока имеет, как от козы. И мы от раздербаненной на украшательства экономики имеем только убытки. Принципиальный вопрос сегодня - собираемся мы строить свою экономику или пустим все на самотек?

Если на самотек - готовимся к «балтийскому варианту»: все жизнеспособное уедет, останется страна пенсионеров и колхозников, живущих на присылаемые детьми деньги из-за рубежа, здесь - мечты о «по 500» и регулярные девальвации. Притом, что «политический класс» и некоторое количество «прикорытных» бизнесменов будут чувствовать себя вполне неплохо. Правда, и они будут планировать в какой-то момент уехать.

Предприятия будут по очереди закрываться, безработица среди молодежи достигнет обычного в мире для лузеров уровня 25-30%. В отличие от стран Балтии, «выравнивающих» дотаций не будет. В том числе и потому, что и России в ближайшие годы тоже несладко придется, а ЕС и Китаю точно будет не до нас.

Если решимся бороться с последствиями старческого маразма «белорусской модели», то сначала требуется определиться, что за страну мы намерены строить, экономику какого типа. И делать это открыто, стараясь добиться общественного консенсуса. Оценить сроки проекта и тот объем инвестиций, который требует его реализация.

Определить долю национального дохода, ежегодно направляемую на инвестиции в основной капитал. И ее неукоснительно придерживаться. Объем госрасходов определять по остаточному принципу, за исключением защищенных статей «образование» и «здравоохранение». Пусть правительству и придется лезть в долги.

Абсолютно необходимо изолировать правительство от управления экономикой. Дело правительства - рационально расходовать бюджет. Тем более что нынешнее поколение управленцев госсектора уже доказало на практике, что управлять экономикой оно не умеет. И уж слишком подвержено коррупции. Управление госкапиталом должно быть сконцентрировано в Госимущество. Управлять бизнесом, в т.ч. бизнесом с участием госкапитала, должны профессионалы.

Кстати, есть прецедент. К середине 50-х гг. Испания вроде бы безнадежно застряла в стагнации. Франко провел то, что позже назвали «революцией технократов». И следующие 10 лет Испания имела самые высокие в Европе темпы роста экономики.

Требования к управлению должны быть очень просты: принадлежащий государству капитал должен приносить в бюджет дивиденды. В Беларуси нет объемной природной ренты. Нет стабильных портовых сборов (как в Латвии и Сингапуре). Нет накопленного веками капитала, как в странах Запада. Нет накопленных капиталов и кадров в частном бизнесе. Желаем вырваться из нынешней ямы - придется по максимуму использовать то, чем располагаем.

Пусть значительная часть основных средств предприятий госсектора изношены и морально устарели. Но то, что еще осталось, должно использоваться по максимуму.

Некоторые госпредприятия (особенно на периферии) имеют на балансе объекты социальной сферы, обязательства по ЖКХ. Такие расходы, по опыту Швеции, предприятиям должны быть компенсированы из бюджета.

Да, населению придется больно. Но и населению придется выбирать: либо доедаем то, что еще от страны осталось, и разбегаемся, либо пытаемся наскрести ресурсов и выстроить ту экономику и ту страну, в которой будут жить наши дети и внуки. Но доверять эту работу нынешней власти нет никаких оснований: они просто не сумеют.

Александр Обухович, «БелГазета»