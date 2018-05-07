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Лариса Щирякова: Власть боится протестов, как черт ладана

  • 7.05.2018, 15:13
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Белорусы восхищены целеустремленностью «Матерей 328».

Сегодня журналистку - фрилансера из Гомеля Ларису Щирякову вызывают в Калинковичский РОВД (начальник отдела охраны правопорядка В. Павлович) для составления административного протокола за онлайн трансляцию в собственном аккаунте в «Фейсбуке» голодовки родственниц осужденных за наркотики, которая началась 27 апреля в Калинковичах, сообщает гомельская «Весна».

Журналистку обвиняют в нарушении ст.22.9 КоАП ( "незаконное изготовление продукции СМИ").

3 мая сотрудники Калинковичского РОВД приходили к голодающим и пытались взять у них объяснения по поводу работы журналистки, женщины отказались что-либо говорить.

"Мне все равно - есть у Ларисы Щиряковой или иной журналистки аккредитация, свидетельство журналистское или нет. Я ни разу, ни у кого его не спросила, - комментирует одна из активисток движения «Матери 328» Татьяна Каневская. - Для меня важно чтобы нашу голодовку освещалась в СМИ, чтобы о наших проблемах писали журналисты, чтобы материалы были максимально правдивы. Лариса Щиракова делает хорошие, объективные материалы, в отличие от ее коллег из "Гомельской правды", например, которые написали статью про нашу голодовку и даже с нами не поговорили. Вот за такой непрофессионализм нужно наказывать. Убеждена, что журналистку преследуют именно за правду".

Лариса Щирякова сделала три онлайн трансляции с голодовки, написала несколько статей.

"Я с большим интересом слежу и освещаю голодовку активисток движения «Матери 328», - говорит Лариса Щирякова. - Честно восхищаюсь их выносливостью, целеустремленностью, мужеством. Что касается преследования за эти материалы, - это месть власти за освещение социального протеста, которого, как черт ладана, боится власть. Я, как журналистка, обязана быть на страже интересов обычных людей. Это я и делаю".

В этом году за "незаконное изготовление продукции СМИ" в отношении журналистки уже составлены 3 административных протокола, состоялись 3 суда, где журналистка была наказана крупными штрафами.


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