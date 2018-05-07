Правительство России вновь возглавит Медведев 19 7.05.2018, 15:02

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Путин внес в Госдуму кандидатуру Медведева на пост премьера России.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля, пишет "Гордон".

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации Президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его Председателем Правительства Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Правительство Медведева подало в отставку после вступления в должность Путина. Инаугурация российского президента состоялась 7 мая.