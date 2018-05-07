Установлен новый рекорд по сборке кубика Рубика 7.05.2018, 15:05

Рекордсменом является 22-летний житель Австралии Феликс Земдегс.

В Австралии был установлен новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика. 22-летний Феликс Земдегс смог собрать его за 4,22 секунды, значительно опередив предыдущего рекордсмена Патрика Понса с показателем 4,69 секунды. Об этом пишет korrespondent.net со ссылкой на CNET.

Известно, что еще в 2016 году Феликс поставил рекорд, собрав кубик за 4,73 секунды. Однако очень скоро его смог опередить американец.