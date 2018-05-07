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Скрепы и бессмертный полк

  • Богдан Яременко
  • 7.05.2018, 15:29
  • 2,877
Богдан Яременко

C чем России пора завязывать.

Ежегодно "празднование победы" в самой России, и среди русских в мире приобретает все более карикатурные формы.

Этот "бессмертный полк" – была правильная с точки зрения России пропагандистская акция для 2014-2015 годов. Тогда у них оставались иллюзии, что войну против Украины можно будет подать под соусом борьбы с фашизмом, защитой прав русскоязычных и тому подобное. А значит – снизить или полностью снять негативный эффект от захвата Крыма и войны в Донбассе.

Но в 2018 году эта битва основном проиграна. К тому же, "с треском". Превалирующее восприятие России сегодня – это авторитарная, недоразвитая страна с агрессивной милитаристской внешней политикой.

И апелляция к "большому празднику победы" только усиливает в мире это впечатление, работая против России. Тем более, что каждый год это "празднование" и в самой России, и среди русских в мире приобретает все более карикатурные формы. Другие подходы требуют переосмысления сути российской государственности, а, следовательно, для России их не существует.

Здесь бы России остановиться и придумать какие-то новые немилитаризованные гуманные и гуманистические глобальные инициативы, с одной стороны подчеркивающие «скрепы русского мира», а с другой – подчеркивающие незакомплексованность.

Что-то вроде «Боярышник благотворящий»: что, помимо прочего, поможет России в разы нарастить экспорт соответствующей настойки и покрыть расходы на сдерживание нововоссозданномго облика второго флота США). Или «Уповаем только на Господа»: здесь кроме распространения православия, можно подзаработать на продаже свечей и икон. «Ну, вы там держитесь»: акция направленная на то, чтобы усилить веру пророссийской публики в то, что деньги таки будут.

А с "полком" надо завязывать. Тем более, толку от него никакого, а на расходы на ленточки можно круглый год содержать ЛНР с ДНР.

Богдан Яременко, "Фейсбук"


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