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В Беларуси могут ввести электронные трудовые книжки

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  • 7.05.2018, 15:40
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От бумажных трудовых книжек хотят отказаться.

Об этом tut.by во время прямой телефонной линии рассказал заместитель министра труда и соцзащиты Игорь Старовойтов. О конкретных сроках возможного отказа от трудовых книжек в бумажном формате в Минтруда пока не сообщают.

На вопрос, намерены ли в Беларуси отказаться от бумажных трудовых книжек по примеру России, представитель Минтруда сообщил:

— Мы об этом вопросе думаем — чтобы перевести в электронную форму те данные, которые в принципе необходимы работнику и которые записываются в трудовую книжку. У нас, например, давно уже действует система персонифицированного учета в области пенсионного обеспечения. С 2003 года. Мы будем двигаться постепенно по пути усовершенствования этой системы, по пути усовершенствования тех баз данных, которые у нас есть, в том числе и форм отчетности, связанной с трудовыми отношениями.

В Беларуси также будут совершенствовать базы данных по пенсионному обеспечению, уточнил представитель Минтруда.

— Когда все эти базы будут соответствующим образом усовершенствованы, мы придем к тому, что человеку, чтобы пойти к другому нанимателю, по сути не надо будет нести трудовую книжку, а наниматель, который принимает на работу, всю необходимую информацию в сфере трудовых отношений сможет узнать из имеющихся баз, я думаю, что мы тоже подойдем постепенно к тому, что откажемся от трудовых книжек, — сказал Игорь Старовойтов. — По большому счету, когда мы говорим о трудовой книжке (электронной. — прим.), не ведем речь о каком-то электронном документе, который будет заменять бумажный носитель, но двигаться будем в этом направлении. Будут совершенствовать базы данных. На самом деле это определенные базы данных, которые позволяют иметь информацию о трудовой деятельности человека, не глядя в какой-то бумажный носитель.

В Минтруда не исключают, что в случае отказа от бумажных трудовых книжек будет действовать переходный период. «Не исключено, что будет дана возможность и в электронном виде собирать и получать данные, давать распечатки на бумажном носителе, — уточнил Игорь Старовойтов. — То есть будет оставаться возможность у человека распечатать данные на бумажном носителе, если ему необходима какая-то информация о себе».

— Я думаю, что наш путь будет более эффективным, поскольку в принципе пока еще человеку нужна трудовая книжка, особенно то, что связано с его работой, так скажем имеющие сроки давности. Когда необходимо определять, в каких условиях он работал, и трудовая книжка подтверждает в том числе и работу по определенной профессии, которые относятся к вредным, поэтому она пока нужна.

Говоря об намерении россиян отказаться от трудовых книжек, Игорь Старовойтов отметил:

— В России же тоже какие-то изменения не рассматриваются, там всего лишь какие-то эксперименты проводятся по этому поводу. Никто никаких сроков о возможности введения электронных трудовых книжек не обозначает. Они просто запускают определенные пилотные проекты, причем они еще не начаты. В отдельных регионах или организациях. Россияне говорят об этом 7−8 последних лет. Пока воз и ныне там.

Напомним, в этом году в Беларуси пересмотрели правила заполнения трудовых книжек. Основные изменения связаны с проставлением печати в трудовой книжке.

В 2017 году Минтруда пересмотрело правила заполнения трудовых книжек.

Так, в перечень информации, которая не вносится в трудовую книжку работника, включили сведения:

• о работе по гражданско-правовым договорам и осуществлении предпринимательской деятельности;

• об условии выполнения работы по срочному трудовому договору;

• о дисциплинарных взысканиях, за исключением случаев увольнения работника в качестве меры дисциплинарного взыскания;

• о режиме гибкого рабочего времени;

• о неполном рабочем времени.

Кроме того, Минтруда установило порядок выдачи дубликата трудовой книжки (вкладыша к ней) в случаях ликвидации нанимателя по последнему месту работы, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя или смерти нанимателя — физического лица.

Ранее сообщалось, что отказаться от трудовых книжек хотят в России. «Очевидно, что это уже практически произошло в реальности, но по законодательству мы еще цепляемся, — заявил российский вице-премьер Аркадий Дворкович. — От печати мы фактически уже ушли. Также и от трудовых книжек, я думаю, уйдем по мере завершения работы над единым реестром, который ФНС сейчас делает фактически по всем лицам».


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