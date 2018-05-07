Известный историк рассказал жителям Слонима интересные факты про БНР 2 7.05.2018, 15:54

Анатолий Сидаревич ответил на вопросы слонимчан о истории Беларуси.

Слонимские активисты искренне приветствовали белорусского историка, публициста, литератора и политического деятеля Анатолия Сидоревича, передает «Радыё Рацыя».

Сидоревич в течение двух часов интересно рассказывал жителям Слонима об истории создания Белорусской Народной Республики. В частности, он обратил внимание на таких лиц, как Язэм Воронко, Томаш Гриб, Василий Захарко, Макар Кравцов, Вацлав Ивановский, Антон Луцкевич, Петр Кричевский. Анатолий Сидоревич также остановился на тогдашнем отношении к БНР стран-соседей, ответил на вопросы присутствующих.

Вопросы были не только связаны с деятельностью БНР, но и вообще с историей Беларуси, историей бело-красно-белого флага и герба «Погоня».