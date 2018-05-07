закрыть
7 мая 2018, понедельник, 16:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Известный историк рассказал жителям Слонима интересные факты про БНР

2
  • 7.05.2018, 15:54

Анатолий Сидаревич ответил на вопросы слонимчан о истории Беларуси.

Слонимские активисты искренне приветствовали белорусского историка, публициста, литератора и политического деятеля Анатолия Сидоревича, передает «Радыё Рацыя».

Сидоревич в течение двух часов интересно рассказывал жителям Слонима об истории создания Белорусской Народной Республики. В частности, он обратил внимание на таких лиц, как Язэм Воронко, Томаш Гриб, Василий Захарко, Макар Кравцов, Вацлав Ивановский, Антон Луцкевич, Петр Кричевский. Анатолий Сидоревич также остановился на тогдашнем отношении к БНР стран-соседей, ответил на вопросы присутствующих.

Вопросы были не только связаны с деятельностью БНР, но и вообще с историей Беларуси, историей бело-красно-белого флага и герба «Погоня».


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич