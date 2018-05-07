Хельсинки и Таллин может объединить грандиозный тоннель 7.05.2018, 15:54

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Проект тоннеля обсуждался на первом в истории заседании правительств Эстонии и Финляндии.

Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Во время заседания будет обсуждаться транспортное сообщение между Эстонией и Финляндией, а также сотрудничество в цифровой и культурной сфере и общие интересы в Европейском союзе.

На повестке дня, среди прочего, перспективы строительства тоннеля между Таллинном и Хельсинки.

Заседание – первое в истории двух стран, и одновременно с этим финское правительство впервые собирается за рубежом.

Заседание является частью торжеств в честь столетия независимости обеих стран.