Телемельдоний Антон Орех

7.05.2018, 16:09

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Антон Орех

Давненько я не смотрел «Россию-1» и «Вести недели с Киселевым».

Я-то наивно думал, что Киселев, Соловьев, Зейналова и прочая пропагандирующая братва, как и ее паства в эти дни, переведет дух, пожарит шашлычки, смотается на недельку в обсираемую ею Европу. Ну, и сам я планировал не включать телек в выходные и дать личному мозгу отдохнуть от препарирования атак телеящика на мозг общественный.

Но нет! На месте сердешные!

А я что-то давненько не смотрел «Россию-1» и «Вести недели с Киселевым». Так что пришлось убить вечер. Впрочем, лучше бы Киселев все-таки отдохнул. Отчетный выпуск показал, как выглядит итоговая программа на неделе, когда пропагандистам нечего пропагандировать. Новостей объективно мало, а два часа в настроечной таблице им выделены.

Впрочем, что-то в стране и в мире происходило, конечно, но эти важные для политики и общества события «почему-то» обошли стороной. Майские — всегда время митингов и шествий. А тут, помимо привычных маёвок коммунистов и прочих левых, была целая россыпь действительно протестных акций — начиная от мероприятий в двух столицах за Телеграм в частности и свободу интернета в целом, и заканчивая безобразным разгоном акций Навального в двух десятках городов буквально накануне. Так вот про «Он нам не царь» не сказали… ни одного плохого слова. И вообще ни одного слова.

Не было таких акций в России, не было отловленного за две минуты Алексея Навального, не было полутора тысяч задержанных — порой абсолютно случайных людей, не было арестованных в буквальном смысле детей, не было платных казачков, бьющих граждан. При отсутствии событий и двух часах эфира Киселев говорить об этом не стал.

Но проигнорировать события в Армении было, конечно, невозможно. Неделю назад я отмечал, что пропаганда пока не придумала, как об этом говорить. Точнее, не придумали те, кто дает телевизору команды. Теперь кое-что прояснилось.

Интонация в целом тревожная. На экране — фигуры авторитетных «русских армян». Маргарита Симоньян, Карен Шахназаров, Андраник Мигранян. Они выражают опасения, как бы Армению не попытались сделать 151 штатом Америки. И что «через улицу» власть менять не хорошо. И как бы не нашлись безумцы, которые попробуют поссорить Россию и Армению. При том, что за все эти дни в Ереване ничего подобного не было и никто про Россию худого слова публично не сказал. Скорее наоборот.

Для верности, устроили репортаж о том, какая плохая вещь — всеобщая забастовка. Нашли парня из турфирмы, который пожаловался на сорванные туры, пошли на коньячный завод и на фабрику бастурмы — там люди, разумеется, сказали, что надо не бастовать, а работать! Те, кто работают — им митинговать некогда. И укрепили эти идеи словами, что оппозиция через соцсети устраивает травлю несогласных с ней. Такой вот взгляд из студии Киселева на армянский фестиваль свободы. Пока еще без оголтелости, но нас уже постепенно готовят к тому, что с Арменией нам скоро может быть не по пути. Жалко, конечно, ссориться, но что делать, если придется!

…Чтобы заполнить эфирное пространство, Киселев подвел итоги событий, которые еще не состоялись. Например, внезапно здоровенный репортаж в стиле рекламного ролика турагентства, о том, как круто страна готова к чемпионату мира по футболу и как этот чемпионат, до которого еще пять недель, уже очевидно станет лучшим в истории. Тут вам и новые трамваи и метро, и сказочной красоты аэропорты, и гостиницы и все, что только можно пожелать и о чем пофантазировать.

А начались «Вести недели» вообще с 9 Мая, и восторженного репортажа о репетиции парада — так, словно парад уже прошел. А про Бессмертный полк я, ей-богу, подумал, что нам по ошибке показали отснятое впрок. Как будто День Победы еще не наступил, а его уже впервые официально отпраздновали в Израиле, прошли колоннами по Нью-Йорку, Риму и даже Токио. А может это был прошлогодний репортаж, который случайно повторили?

Там еще славный сюжет прошел про американцев, реконструкторов. Они играют в фашистов и русских и инсценируют Сталинградскую битву, а какой-то негр изображает партизана и говорит, как крут был Сталин. Сюжет и правда интересный и даже странный, коль скоро нам теперь все время говорят, что на Западе вообще никто не знает о вкладе Советского Союза в разгром нацизма и не чтит наших заслуг.

А закончились «Вести недели» подробным репортажем об инаугурации. Где она пройдет, где пройдет Путин, какие знаки президентской власти ему полагаются, какой это вообще исторический момент и что это, само по себе, главное событие года. Пройдет по Кремлю, положит руку на Основной Закон, никем уже в России не соблюдаемый — и властью в первую очередь — скажет 33 слова, и ничего важнее за год уже не случится, и померкнет все, что уже успело случиться в РФ.

Ну, а в промежутках была Сирия, были Скрипали, Трамп, над которым пропагандисты одновременно и смеются и которого защищают от «русского следа». Продемонстрировали русского предпринимателя Капчука, который изо всех сил стремится вернуться на родину, потому что жить в Штатах и вести там бизнес невыносимо, а британские спецслужбы хотят его отравить, как Скрипаля…

А больше всего мне в этой передаче понравилась рекламная пауза. Рекламировали мельдоний! И я подумал, что в другой раз обязательно приму пару таблеточек (или сколько их там полагается принять) перед следующим выпуском. Без допинга глядеть на это раз от раза всё труднее.

Антон Орех, «МБХ медиа»