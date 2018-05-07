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«Матери 328» требуют от Кочановой ответа

  • 7.05.2018, 16:16

Голодовка активисток продолжается уже 11-й день.

7 мая группа поддержки женщин из движения «Матери 328» пришли к администрации Лукашенко, чтобы напомнить о голодовке, спросить о том, как чиновники реагируют на требования голодающих, и ускорить обещанный ответ от Натальи Кочановой, сообщает «Радыё Свабода».

Напомним, голодовка активисток продолжается уже 11-й день.

2 мая «Матери 328» встречались с главой администрации Лукашенко Натальей Кочановой. Кочанова пообещала, что Лукашенко все будет доложено. Будет создана комиссия для пересмотра дел и изменения законодательства, будет дан письменный ответ.


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