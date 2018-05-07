Лукашенко уволил главного следователя по Гродненской области 2 7.05.2018, 16:18

Иосиф Леонко

Пока неизвестно, кто займет этот пост.

Белорусский правитель 7 мая освободил от занимаемой должности начальника управления Следственного комитета по Гродненской области Иосифа Леонко, пишет nn.by. Он уволен в запас по соглашению сторон с правом ношения формы и знаков различия.

Иосифу Леонко 52 года. Он родом из Вильчашей Ивьевского района. Окончил юридический факультет БГУ. С 1992 года — в органах прокуратуры. Был прокурором Ивьевского и Лидского районов. В 2007—2010 был заместителем прокурора Гродненской области.

С 2011 года возглавлял управление Следственного комитета по Гродненской области.

Пока неизвестно, кто сменит Леонко на этом посту.