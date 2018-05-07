Во время инаугурации Путина флаг над Кремлем заклинило на флагштоке 4 7.05.2018, 16:27

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Инагурация Путина ознаменовалась «дурным знаком».

Во время инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая флаг над Кремлем заклинило на флагштоке. Кадры опубликованы на канале "RT на русском" (Russia Today) в YouTube, где вели трансляцию инаугурации, сообщает "Гордон".

На 24-й минуте 25-й секунде видео видно, что флаг застрял: камера демонстрирует попытки понять флаг, однако через несколько секунд переключается на другой план.

На 25.34 также показан флаг посереди флагштока. На 26.08 режиссер трансляции показывает флаг крупным планом, при этом не видно, поднялся ли он над Кремлем. На 26.14 флаг продемонстрирован на самом дальнем плане – не ясно, подняли ли его до конца.

Во время церемонии 2012 года режиссер несколько раз показывает флаг, при этом ясно видно, что он поднялся до самого верха флагштока.

"KП в Украине" отметила, что в 2018 году на инаугурации Путина флаг над Кремлем так и не подняли.

Издание "Влад Тайм" пишет, что солдаты сделали все, что могли, но флаг все же заклинило. По данным Infox.ru, флаг не поднялся.