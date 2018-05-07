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«Растерялась и отдала деньги»

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  • 7.05.2018, 16:54
Снимок носит иллюстративный характер
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Пенсионерке установили ненужный ей фильтр для воды за 340 рублей.

«Бабушка думала, что ей поменяют картриджи в нашей очистной системе, но мастера ее демонтировали и поставили свою», — рассказывает tut.by минчанка Анастасия. За установленный фильтр для очистки воды ее бабушке пришлось заплатить 340 рублей. Сейчас пенсионерка добивается, чтобы компания демонтировала установку, из-за которой «вода стала плохо идти», и вернула деньги. Юристы говорят, что в данном случае все законно и расторгнуть договор на услугу можно только при наличии недостатков в работе фильтра. Журналисты в очередной раз напоминает, как не попасть в подобную ситуацию.

«Мастера молча демонтировали нашу систему и поставили свою»

— 25 апреля в дом, где живут мои бабушка и дедушка, пришли представители компании, которая занимается в том числе установкой фильтров для воды. Жильцов подъезда собрали на пятом этаже, начали рекламировать очистные системы, — рассказывает минчанка Анастасия. — Бабушка сказала, что было человек 5−6 представителей. Они говорили, что жильцы дома пьют ужасную воду, это влияет на их здоровье и нужно устанавливать фильтры. Бабушка, впечатлившись рассказами представителей компании, решила к ним обратиться, чтобы они поменяли картриджи в очистной системе, которая у нее уже стояла.

Со слов внучки, в квартире у пенсионерки уже несколько лет был установлен фильтр для очистки воды, в котором регулярно меняли картриджи. По словам Анастасии, ее бабушке до выполнения работ никто не давал подписывать никакие документы.

— Мастера молча демонтировали систему, которая была, установили свое оборудование, а потом уже позвали женщину подписывать договор. Договор оказался на оказание услуг по установке системы очистки воды. Причем стоимость самой системы нигде не указана, везде фигурирует только стоимость их услуги — 340 рублей. В доме было трое взрослых мужчин, бабушке 82 года. Дедушка тоже был дома, но он болен и лежачий, ему 83 года. Бабушка растерялась, звонить кому-то побоялась, поэтому подписала договор и отдала мастерам деньги, — рассказывает девушка.

Позже обнаружилось, что после работы представителей компании у пенсионерки перестала работать стиральная машина.

— Возможно, это совпадение, но на кухне тоже вода стала плохо идти, — говорит Анастасия. — 29 апреля приехала моя тетя к бабушке. Увидела, что нашу систему очистки демонтировали, стиральная машина плохо работает, перестала в кухне нормально идти вода. 2 апреля — в первый рабочий день после выходных, мы стали звонить в эту службу. Сперва долго разговаривали с диспетчером, потом с нами связался, как я поняла, мужчина, который проводил демонстрацию, — Сергей Александрович. Они направили к нам двух мастеров, для того, чтобы, как они сказали, мы написали заявление на демонтаж их системы и они вернули нам деньги. Но у мастеров, естественно, никаких денег не было. Поменяли какие-то детали.

Девушка говорит, что они даже доплатили мастерам, чтобы они исправили ситуацию с машиной, ведь «нужно и постирать, и помыться».

— Затем с нами связалась управляющая компании. Она очень уверенно стала нам говорить, что если у нас нет справки о недееспособности бабушки, то расторгать договор они с нами не будут. Если такая справка есть, то мы должны написать заявление на демонтаж, они в тот же день вернут нам деньги. Разговор закончился тем, что нам сказали, что встретятся с нами в суде.

После этого родственники пенсионерки отправились в милицию, чтобы написать заявление.

— Участковый милиционер сразу сказал, что состава уголовного преступления он здесь не видит, поэтому нам будет дан отрицательный ответ. Но они проведут опрос жителей дома, — рассказывает девушка. — Но ведь есть статья 257 Уголовного кодекса «Обман потребителей».

Фирма: «Женщина согласилась на установку нашего фильтра»

Представители фирмы «Служба по работе с ЦВН», которые установили фильтр, говорят, что пенсионерка, которая подписывала договор, «отдавала отчет своим действиям и делала все осознанно». Но несмотря на это, они готовы расторгнуть договор и вернуть ей 340 рублей.

— У женщины стояла система очистки воды и бутилированная вода, — рассказывает представитель фирмы Владимир. — Зачем покупать бутилированную воду, если есть фильтр? На что хозяйка квартиры ответила, что своему фильтру они не доверяют, поэтому пьют воду из бутылки, а на воде из фильтра только готовят еду. Наш работник объяснил, что с нашим фильтром можно воду пить в сыром виде по заключению Минздрава. После нее нет накипи в чайнике. Женщина согласилась на установку нашего фильтра, только после этого мы ей его поставили.

В подарок к системе очистки воды фирма устанавливает фильтр на стиральную машину. В компании утверждают, что «с ним на нагревательном тене не образуется накипи, следовательно, машина дольше служит».

— Старую систему очистки никто не забирал, она осталась у женщины, — продолжает Владимир. — Позже нам позвонила дочка пенсионерки, сказала, чтобы мы приехали и демонтировали нашу систему и вернули деньги. Угрожала, что в противном случае нам несдобровать. Мы попросили написать заявление и согласились вернуть деньги. Пришел мастер в квартиру, но он не мог провести демонтаж, пока не выписан комплект документов.

Как говорит представитель фирмы, заявление на демонтаж и возврат денег им так и не написали. Как только родственники пенсионерки это сделают, им вернут деньги.

Юрист: «С точки зрения закона о правах потребителей никаких нарушений нет»

Юристы Минского общества защиты потребителей говорят, что с точки зрения закона о правах потребителей никаких нарушений нет, все законно.

— Все, что можно посоветовать в таких случаях — это внимательно читать договор, — говорит юрист организации. — И если вы с чем-то не согласны, такой договор подписывать не стоит. Расторгнуть договор купли-продажи можно в четырнадцатидневный срок. А вот если речь идет об услуге, то сделать это можно только при наличии существенных недостатков. Ситуация с фильтрами сейчас распространенная. Люди обращаются и к нам, и в милицию. Может быть возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, если будет найден состав преступления.


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