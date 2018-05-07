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Верховный суд Венгрии отобрал парламентский мандат у партии Орбана

  • 7.05.2018, 17:02
Фото: EPA

В своем решении суд аннулировал более 4000 голосов, поданных за пределами Венгрии.

Верховный суд Венгрии постановил аннулировать один парламентский мандат партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет "Новое Время".

В своем решении суд аннулировал более 4000 голосов, поданных за пределами Венгрии ссылаясь на повреждение, либо нестандартную форму конвертов, с помощью которых они были отправлены.

Таким образом, парламентская фракция ФИДЕС сократилась с 134 до 133 депутатов.

"Верховный суд явно и грубо вмешался в парламентские выборы забрав мандат, полученный от избирателей", - заявил пресс-секретарь премьер-министра Орбана.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 8 апреля. Партия премьер-министра Орбана ФИДЕС - Венгерский гражданский союз тогда получил 134 места в парламенте.

Ультраправая партия Йоббик получила 27 кресел, а Венгерская социалистическая партия получит 19 мест в парламенте.


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