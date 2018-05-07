В столичном ресторане «Лидо» обрушился подъемник для инвалидов 7.05.2018, 17:11

Фото: wikimapia

Погибла 85-летняя пенсионерка.

Утром 6 мая в ресторане «Лидо» на улице Кульман в Минске обрушился подъемник, предназначенный для инвалидов. Травмы получила 85-летняя пенсионерка, спустя сутки она скончалась, пишет tut.by.

Минчанка Инесса Казимировна отправилась в ресторан воскресным утром. Женщине было 85 лет, и передвигалась она только с тростью. Чтобы спуститься вниз со второго этажа, выбрала подъемник, предназначенный для инвалидов.

«Предполагают, что-то оборвалось. Нам сказали, судя по записям с камер, это произошло через секунду после того, как она зашла — поднялась пыль как после обрушения. Бабушку госпитализировали, провели операцию. Но человек пожилой… Она не пережила эту ночь», — рассказал ее внук Максим.

Известно, что в результате падения женщина получила много травм, в том числе несколько переломов обеих ног.

На место выбывали оперативные службы. С семьей уже связалось руководство ресторана и компания-изготовитель подъемника. В самом «Лидо» пока никак не комментируют случившееся.

«У нас в городе много лифтов, и даже если такое в общественном месте происходит — может, нужно остальные объекты проверить?» — задаются вопросом родные.

Информацию об инциденте подтвердили в Следственном комитете:

«По предварительным данным, произошел обрыв кабины лифтовой платформы для лиц с ограниченными возможностями. Внутри находилась престарелая женщина, ей были причинены телесные повреждения. Пострадавшую госпитализировали, позже она скончалась», — рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.

На место выбывал замначальника УСК по Минску. В кафе изъята техническая и прочая документация, а также объекты, представляющие значение для следствия.

«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 338 УК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения)», — добавила представитель СК.

Точную причину смерти становят специалисты, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как уточнили в Госпромнадзоре, речь идет о подъемной платформе закрытого типа. Она предназначена для перемещения инвалидов, грузоподъемность — 225 кг. Была изготовлена в 2012 году, а установлена в бистро в 2013-м.

«Предполагаемая причина падения подъемника — обрыв тяговых канатов», — отметили специалисты ведомства.