Цены на нефть уверенно растут на новостях из Венесуэлы 7.05.2018, 17:17

Нефть WTI впервые с ноября 2014 года торгуется на уровне выше $70 за баррель.

Цены на нефть уверенно растут, WTI впервые с ноября 2014 года торгуется на уровне выше $70 за баррель на фоне опасений инвесторов по поводу кризиса в Венесуэле, пишет liga.net.

По состоянию на 08:32 стоимость на нефть марки Brent росла на 0,92% - до $75,56 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,86% - до $70,3 за баррель.

Ранее сообщалось, что американская ConocoPhillips намерена получить активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате компании из США более $2 млрд за национализацию в Венесуэле. Эти действия могут привести к снижению добычи и экспорта PDVSA, считают аналитики.