закрыть
7 мая 2018, понедельник, 20:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Мингорисполком запретил шествие «Бессмертного полка»

29
  • 7.05.2018, 17:28
  • 5,412
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Чиновники пояснили, что 9 мая в стране будут проводиться другие акции.

Мингорисполком отказал организаторам акции «Бессмертный полк» в Минске в проведении шествия 9 мая. Об этом tut.by рассказал председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко.

Заявку на проведение ежегодного шествия организаторы акции «Бессмертный полк» подали 25 апреля. 7 мая им пришел отказ. В Мингорисполкоме пояснили, что 9 мая в стране будут проводиться другие акции.

— Может, заявку и подали поздно, но отказано не по этой причине. В ответе Мингорисполкома сказано, что существуют схожие акции: «Беларусь помнит», «Они сражались за Родину», когда пионеры несут портреты героев Великой Отечественной войны. Но суть «Бессмертного полка» в том, что люди несут портреты своих предков. На мой взгляд, надо было «вписывать коробку» «Бессмертного полка» в общегородское шествие. И проблем бы не было, — говорит Андрей Геращенко.

По словам Геращенко, люди все равно выйдут 9 мая, но уже не организованной колонной.

— Во всех коллективах, насколько я знаю, трудовых и учебных, участвующих в параде 9 мая, все равно есть люди, которые несут портреты своих предков 9 мая. И они все равно будут идти, акция просто будет рассредоточена. Другое дело, что есть люди, которые не работают и не учатся, но хотят поучаствовать в «Бессмертном полку», и они придут к филармонии, где был назначен сбор, и будут там растерянные стоять, а потом пойдут по городу. А если бы было четко организовано, то люди бы «коробкой» прошлись, и всё. Мне кажется, что правильнее было бы провести эту акцию в рамках общегосударственного шествия, — считает Геращенко.

Кроме Минска акция «Бессмертный полк» намечена в Бресте и Витебске. В последнем — тоже в рамках общегородского шествия.

В прошлом году организаторам акции Мингорисполком предложил присоединиться к республиканской акции «Беларусь помнит». Участники акции с баннером «Бессмертный полк» собрались отдельно у филармонии, а позже присоединились к акции «Беларусь помнит» и возложили цветы на площади Победы.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич