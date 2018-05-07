Мингорисполком запретил шествие «Бессмертного полка» 29 7.05.2018, 17:28

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Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Чиновники пояснили, что 9 мая в стране будут проводиться другие акции.

Мингорисполком отказал организаторам акции «Бессмертный полк» в Минске в проведении шествия 9 мая. Об этом tut.by рассказал председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко.

Заявку на проведение ежегодного шествия организаторы акции «Бессмертный полк» подали 25 апреля. 7 мая им пришел отказ. В Мингорисполкоме пояснили, что 9 мая в стране будут проводиться другие акции.

— Может, заявку и подали поздно, но отказано не по этой причине. В ответе Мингорисполкома сказано, что существуют схожие акции: «Беларусь помнит», «Они сражались за Родину», когда пионеры несут портреты героев Великой Отечественной войны. Но суть «Бессмертного полка» в том, что люди несут портреты своих предков. На мой взгляд, надо было «вписывать коробку» «Бессмертного полка» в общегородское шествие. И проблем бы не было, — говорит Андрей Геращенко.

По словам Геращенко, люди все равно выйдут 9 мая, но уже не организованной колонной.

— Во всех коллективах, насколько я знаю, трудовых и учебных, участвующих в параде 9 мая, все равно есть люди, которые несут портреты своих предков 9 мая. И они все равно будут идти, акция просто будет рассредоточена. Другое дело, что есть люди, которые не работают и не учатся, но хотят поучаствовать в «Бессмертном полку», и они придут к филармонии, где был назначен сбор, и будут там растерянные стоять, а потом пойдут по городу. А если бы было четко организовано, то люди бы «коробкой» прошлись, и всё. Мне кажется, что правильнее было бы провести эту акцию в рамках общегосударственного шествия, — считает Геращенко.

Кроме Минска акция «Бессмертный полк» намечена в Бресте и Витебске. В последнем — тоже в рамках общегородского шествия.

В прошлом году организаторам акции Мингорисполком предложил присоединиться к республиканской акции «Беларусь помнит». Участники акции с баннером «Бессмертный полк» собрались отдельно у филармонии, а позже присоединились к акции «Беларусь помнит» и возложили цветы на площади Победы.