закрыть
7 мая 2018, понедельник, 20:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Топ-10 самых дешевых минских квартир в продаже

3
  • 7.05.2018, 17:37
  • 2,113

Стоят квартиры до $40 тысяч.

За год рынок вторичного жилья вымели чуть ли не начисто. Предложение квартир в продаже сократилось вдвое, ушли лучшие варианты. Что сегодня можно купить, имея $40 тыс., — в обзоре realt.by.

«Однушка» возле метро «Тракторный завод» за $34 тыс.

«Однушка» на Передовой — один из самых бюджетных вариантов в базе. Квартира в шаговой доступности от метро стоит $34 тыс., дешевле только комнаты. Дом кирпичный, пятиэтажный, 1964 года строительства. Квартира находится на третьем этаже, общая площадь 22,83 кв.м, жилая комната — 11,5 «квадратов». Конечно, о ремонте здесь речи не идет — в комнате скромное убранство, деревянные полы, старая мебель. Кухня также требует модернизации. Плюс — в квартире есть балкон (окна во двор); минус — санузел совмещенный.

Однокомнатная квартира за $35 тыс.

В «хрущевке» на Передовой, 5, на продажу выставлена еще одна «однушка». Как и в первом объекте, общая площадь квартиры — 29 «квадратов», а вот жилая комната здесь существенно больше — 17 квадратных метров против 11 с половиной. Однако и цена объекта дороже на $1 тыс. Как и в первом случае — санузел совмещенный, балкон застекленный, ремонт условный. Цена вопроса — $35 тыс.

«Однушка» возле метро Уручье за $36,9 тыс.

За $36,9 тыс. сегодня можно купить квартиру в микрорайоне Великий Лес, что возле Уручья. Квартира находится на первом этаже четырехэтажки по улице Водолажского. Дом кирпичный 1965 года строительства, в 2016-м прошел капремонт. Балкона нет, санузел совмещен. На окнах стеклопакеты, пол деревянный. Квартира без отделки и мебели, нужен ремонт. Площадь жилой комнаты чуть больше 18 «квадратов».

Однокомнатная квартира за $38,9 тыс.

Дом 1966 года, но после капремонта — в квартире новые окна, металлические двери, новые батареи; дом утеплен, оштукатурен и покрашен. Общая площадь квартиры — 32 «квадрата», жилая комната — 19 квадратных метров. Из минусов: первый этаж, совмещенный санузел, нет балкона. Из плюсов – есть обустроенный подвал.

«Однушка» в центре за $39 тыс.

За $39 тыс. продается малосемейка в районе парка имени 50-летия Великого Октября. Рядом также сквер имени Омара Хайяма, в пешей доступности — станция метро «Партизанская». Квартира находится на 3-м этаже девятиэтажки 1988 года строительства. Санузел раздельный, есть лоджия. Квартира минимально меблирована, без ремонта.

Однокомнатная квартира в районе площади Бангалор за $39,5 тыс.

В районе улиц Сурганова — Богдановича продается «однушка», готовая к проживанию. Дом кирпичный, пятиэтажный 1971 года строительства. В квартире сделан косметический ремонт, установлены стеклопакеты и металлическая входная дверь. Санузел совмещенный, балкон застеклен, есть подвальное помещение. Ближайшая станция метро — «Академия наук». В шаговой доступности детский сад и школа, несколько торговых центров, супермаркеты, банки, почта, аптека, библиотека. Рядом Комаровский рынок, в пешей доступности Парк Дружбы народов.

Квартира с ремонтом в Чижовке за $39,9 тыс.

В Чижовке на продажу выставлена «однушка» с ремонтом. Общая площадь квартиры — 32,8 кв.м, жилая комната — 17,2 «квадрата». В доме сделан капремонт: стены утеплены, заменены счетчики и трубы в санузле, обновлен подъезд, в квартире установлены деревянные стеклопакеты и современные чугунные радиаторы. Жилая комната после ремонта, кухня и коридор в удовлетворительном состоянии. При необходимости мебель останется в квартире.

Однокомнатная квартира на Долгобродской за $39,9 тыс.

В районе улицы Козлова продается «однушка» за $39,9 тыс. Ближайшая станция метро — «Площадь Победы», рядом зелёная зона Слепянской водной системы. Квартира расположена на втором этаже дома 1962 года строительства. В помещении установлены стеклопакеты, ремонт удовлетворительный. Санузел совмещенный, балкона в квартире нет.

Квартира в Шабанах за $39, 9 тыс.

В Шабанах продается «однушка» с простым ремонтом. Проект стандартный, площадь комнаты — 18 «квадратов», санузел раздельный, есть балкон. На окнах установлены стеклопакеты, на полу линолеум. Квартира находится на 6-м этаже девятиэтажного дома 1977 года строительства. Цена объекта в продаже — $39,9 тыс.

«Однушка» в Зеленом Луге за $40 тыс.

Квартира расположена недалеко от Севастопольского парка, на последнем этаже 9-этажного дома. Дом панельный 1972 года строительства. Площадь квартиры — 33,35 кв.м, жилая комната — 16,65 «квадрата». Состояние аккуратное, ремонт скромный. Цена вопроса — $40 тыс.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич