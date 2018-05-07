Топ-10 самых дешевых минских квартир в продаже 3 7.05.2018, 17:37

2,113

Стоят квартиры до $40 тысяч.

За год рынок вторичного жилья вымели чуть ли не начисто. Предложение квартир в продаже сократилось вдвое, ушли лучшие варианты. Что сегодня можно купить, имея $40 тыс., — в обзоре realt.by.

«Однушка» возле метро «Тракторный завод» за $34 тыс.

«Однушка» на Передовой — один из самых бюджетных вариантов в базе. Квартира в шаговой доступности от метро стоит $34 тыс., дешевле только комнаты. Дом кирпичный, пятиэтажный, 1964 года строительства. Квартира находится на третьем этаже, общая площадь 22,83 кв.м, жилая комната — 11,5 «квадратов». Конечно, о ремонте здесь речи не идет — в комнате скромное убранство, деревянные полы, старая мебель. Кухня также требует модернизации. Плюс — в квартире есть балкон (окна во двор); минус — санузел совмещенный.

Однокомнатная квартира за $35 тыс.

В «хрущевке» на Передовой, 5, на продажу выставлена еще одна «однушка». Как и в первом объекте, общая площадь квартиры — 29 «квадратов», а вот жилая комната здесь существенно больше — 17 квадратных метров против 11 с половиной. Однако и цена объекта дороже на $1 тыс. Как и в первом случае — санузел совмещенный, балкон застекленный, ремонт условный. Цена вопроса — $35 тыс.

«Однушка» возле метро Уручье за $36,9 тыс.

За $36,9 тыс. сегодня можно купить квартиру в микрорайоне Великий Лес, что возле Уручья. Квартира находится на первом этаже четырехэтажки по улице Водолажского. Дом кирпичный 1965 года строительства, в 2016-м прошел капремонт. Балкона нет, санузел совмещен. На окнах стеклопакеты, пол деревянный. Квартира без отделки и мебели, нужен ремонт. Площадь жилой комнаты чуть больше 18 «квадратов».

Однокомнатная квартира за $38,9 тыс.

Дом 1966 года, но после капремонта — в квартире новые окна, металлические двери, новые батареи; дом утеплен, оштукатурен и покрашен. Общая площадь квартиры — 32 «квадрата», жилая комната — 19 квадратных метров. Из минусов: первый этаж, совмещенный санузел, нет балкона. Из плюсов – есть обустроенный подвал.

«Однушка» в центре за $39 тыс.

За $39 тыс. продается малосемейка в районе парка имени 50-летия Великого Октября. Рядом также сквер имени Омара Хайяма, в пешей доступности — станция метро «Партизанская». Квартира находится на 3-м этаже девятиэтажки 1988 года строительства. Санузел раздельный, есть лоджия. Квартира минимально меблирована, без ремонта.

Однокомнатная квартира в районе площади Бангалор за $39,5 тыс.

В районе улиц Сурганова — Богдановича продается «однушка», готовая к проживанию. Дом кирпичный, пятиэтажный 1971 года строительства. В квартире сделан косметический ремонт, установлены стеклопакеты и металлическая входная дверь. Санузел совмещенный, балкон застеклен, есть подвальное помещение. Ближайшая станция метро — «Академия наук». В шаговой доступности детский сад и школа, несколько торговых центров, супермаркеты, банки, почта, аптека, библиотека. Рядом Комаровский рынок, в пешей доступности Парк Дружбы народов.

Квартира с ремонтом в Чижовке за $39,9 тыс.

В Чижовке на продажу выставлена «однушка» с ремонтом. Общая площадь квартиры — 32,8 кв.м, жилая комната — 17,2 «квадрата». В доме сделан капремонт: стены утеплены, заменены счетчики и трубы в санузле, обновлен подъезд, в квартире установлены деревянные стеклопакеты и современные чугунные радиаторы. Жилая комната после ремонта, кухня и коридор в удовлетворительном состоянии. При необходимости мебель останется в квартире.

Однокомнатная квартира на Долгобродской за $39,9 тыс.

В районе улицы Козлова продается «однушка» за $39,9 тыс. Ближайшая станция метро — «Площадь Победы», рядом зелёная зона Слепянской водной системы. Квартира расположена на втором этаже дома 1962 года строительства. В помещении установлены стеклопакеты, ремонт удовлетворительный. Санузел совмещенный, балкона в квартире нет.

Квартира в Шабанах за $39, 9 тыс.

В Шабанах продается «однушка» с простым ремонтом. Проект стандартный, площадь комнаты — 18 «квадратов», санузел раздельный, есть балкон. На окнах установлены стеклопакеты, на полу линолеум. Квартира находится на 6-м этаже девятиэтажного дома 1977 года строительства. Цена объекта в продаже — $39,9 тыс.

«Однушка» в Зеленом Луге за $40 тыс.

Квартира расположена недалеко от Севастопольского парка, на последнем этаже 9-этажного дома. Дом панельный 1972 года строительства. Площадь квартиры — 33,35 кв.м, жилая комната — 16,65 «квадрата». Состояние аккуратное, ремонт скромный. Цена вопроса — $40 тыс.