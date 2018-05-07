CБУ: Установлены российские офицеры, ответственные за подготовку ЧВК Вагнера 7.05.2018, 17:45

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В списке 26 российских офицеров.

Сотрудники Службы безопасности Украины установила личности 26 российских офицеров, которые с 2014 года занимаются боевой подготовкой незаконной частной военной компании Вагнера, участвовавшей в террористической деятельности на Донбассе и отстаивающей интересы режима Башара Асада в Сирии, пишет "Новое Время".

По словам главы СБУ Василия Грицака, военные инструкторы организовывали учения "частной армии Путина" по тактической, огневой, инженерной и артиллерийской подготовке.

Кроме того, они обучали для ЧВК экипажи танков, БМП, БТР и ПВО.

"Мы установили личность подполковника ВС РФ Олега Демьяненко, который непосредственно отвечает за подготовку так называемой ротно-тактической группы "Карпаты", состоявшей преимущественно из граждан Украины - участников бандформирований на Донбассе", - рассказал Грицак.

Согласно информации украинской спецслужбы, данная группа была сформирована для проведения разведывательно-террористической деятельности на территории Украины.

На данное время СБУ установила личности всех 56 членов бандгруппы "Карпаты" и в ближайшее время намерена обнародовать их персональные данные.

Ранее сообщалось, что СБУ установила непосредственная причастность военных РФ к теракту в Мариуполе в 2015 году.