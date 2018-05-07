Как крокодилы реагируют на музыку 7.05.2018, 17:52

Изучение мозга крокодилов крайне важно для понимания эволюции нервной системы.

Крокодилы относятся к самым древним видам позвоночных и почти не изменились за 200 миллионов лет. Анализ их мозга иллюстрирует эволюцию нервной системы и позволяет понять, в какой момент были сформированы определенные структуры мозга, пишет «Популярная механика».

Международная группа ученых решила проверить, как эволюция повлияла на способность животных анализировать звуковые и визуальные раздражители. Специалисты отталкивались от более ранних научных работ, в рамках которых мозг животных и птиц исследовали с помощью магнитно-резонансной томографии.

В эксперименте приняли участие 5 молодых рептилий; исследователи наблюдали за их реакцией на разные раздражители: визуальные (мигающие огоньки красного и зеленого цвета) и звуковые. При этом звуки были и простыми (два случайных аккорда), и сложными (первые 12 секунд «Брандербургского концерта» Иоганна Себастьяна Баха). Выяснилось, что, когда рептилии слушали мелодию, они задействовали те отделы мозга, которые на более простые раздражители не реагировали. Результаты оказались очень похожими на реакцию мозга млекопитающих и птиц.

На основе этой информации ученые выяснили, что способность анализировать сложные звуки не является для современных видов животных новой, а уходит в те времена, когда по Земле ходили намного более древние позвоночные.