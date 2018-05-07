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Леонид Вайсфельд: В КХЛ белорусы сами не знают, чего хотят

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  • 7.05.2018, 18:07
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Леонид Вайсфельд

Экс-генменеджер «Салавата Юлаева» считает, что белорусы должны решить, зачем минскому «Динамо» играть в КХЛ.

«Белорусы сами не знают, чего хотят. «Динамо» постоянно пролетает мимо плей-офф, хотя делается ставка на легионеров. Ну так если они не тянут, думайте о сборной, наигрывайте молодежь. А если для вас важнее «Динамо» и КХЛ, то найдите таких легионеров, которые обеспечат вам плей-офф. Не такая трудная задача. Нельзя понять, чего они хотят. Может, им мешает легионерский статус игроков в КХЛ... А он им точно мешает», – цитирует Леонида Вайсфельда «Прессбол» со ссылкой на «Матч ТВ».


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