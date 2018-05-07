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А погромы будут?

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  • Антон Орехъ, «Эхо Москвы»
  • 7.05.2018, 18:12
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Антон Орехъ

Российская власть натравливает одних граждан на других.

Это еще не гражданская война, но это ее важнейший элемент. Власть натравливает одних граждан на других. Власть специально отбирает и готовит отряды для погромов, выделяя на это деньги и назначая спонсоров. Это не пьяная драка и не схватка политических противников, которые внезапно столкнулись, слово за слово — и понеслась. Это специальное действие, запланированное за несколько месяцев. Потому что казачков, НОД и прочую шелупонь не наберешь за один день, и не подготовишь за неделю. И у этих отрядов нет никакой другой работы, кроме провокаций и насилия.

Жестокость полиции хотя бы теоретически объяснима. Полиция – карательный орган. У полиции есть формальное право на применение силы. Другое дело, как она использует это право, но само право есть. У молодых людей, одетых в спортивную форму казачьего типа, нет никакого права бить кого бы то ни было. Их должны были точно также отметелить, как метелили всех без разбору, и отправить в отстойник. Вместо этого гопники наверняка получат новые контракты, спонсоров и все условия для тренировок. Зачем власть это делает – понятно.

Ей не хочется, чтобы это выглядело, как подавление государством протестов граждан. Намного привлекательнее изобразить, что есть отщепенцы, которые вечно тут всем недовольны, которые работают на Запад – а есть неравнодушный народ, который сам этих отщепенцев поставит на место. На самом же деле, власть дает сигнал к погромам. Пока просто в рамках протестных акций. Но вскоре после этого казачки будут запросто приходить, и бомбить любые мероприятия – и никто их даже не попробует остановить. Полиция даже формально не станет им мешать.

Гопники смогут плескать зеленкой и кислотой в кого угодно и расследования просто не будет. Они смогут отловить на улице и побить любого, кто им не понравится. Государство думает, что сможет это контролировать. Но если вы пускаете на волю бандитов, обратно в норму они уже не придут. Их после этого можно только сажать на цепь. Погромы можно начать, но управлять ими потом уже невозможно.

5 мая была акция устрашения. Теперь любой, кто захочет прийти на такой митинг должен быть готов к драке. К тому, что его сначала побьют хулиганы, а потом за то, что его побили хулиганы — его же самого еще и посадят. А хулиганов наградят. Конечно, желающих поучаствовать в таком станет меньше. Но те, кто придут, могут оказаться не слабее казачков. И тогда к первому элементу гражданской войны добавится второй. Насилие станет взаимным.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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