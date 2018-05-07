За «Лукашеночку» журналистам «Белсата» присудили штрафы 6 7.05.2018, 18:30

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Екатерина Андреева и Ирина Ареховская

Дело рассматривал судья Иван Костян в Центральном суде Минска.

Журналистка Екатерина Андреева и оператор Ирина Ареховская получили 35 (840 рублей) и 20 (480 рублей) базовых величин соответственно за работу без аккредитации. Дело рассматривал судья Иван Костян в Центральном суде Минска, передает «Белсат».

Девушек судят за опрос о российских выборах. Именно тогда одна из респонденток оговорилась и сообщила журналистам, что на российских выборах голосовала «за Лукашеночку». Это выражение стало популярным в интернете, впрочем, как и видео опроса.

Свидетель – майор милиции Дмитрий Шантырь. Екатерина Андреева ходатайствовала о вызове свидетелем представителей МИД и Министерства информации, чтобы они объяснили причины, почему «Белсату» не дают аккредитацию. Судья в ходатайстве отказал, объяснив это тем, что вопрос «более глобальный».

«Государство само создает условия для того, чтобы закон о СМИ не выполнялся. Фактически, не давая «Белсат» аккредитацию, журналистов лишают права на работу, которое гарантировано Конституцией», – заявила журналистка.

Процесс проходил на белорусском языке.