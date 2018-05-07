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Президент Армении готов работать с Пашиняном в качестве премьера

  • 7.05.2018, 18:41
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Армен Саркисян

Армен Саркисян подчеркнул, что его последние встречи с Николом Пашиняном «были очень конструктивными».

Президент Армении Армен Саркисян готов работать с Николом Пашиняном, если его изберут премьер-министром страны. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Если я с ним работал на площади, наверное, смогу. А если он станет премьер-министром, не только смогу — я буду с ним работать», — отметил А.Саркисян.

Он подчеркнул, что его последние встречи с Пашиняном «были очень конструктивными».

«Это молодой, талантливый человек, который чувствует, талантливо управляет эмоциями, мыслями и желаниями молодых и немолодых людей. Но это одно качество. Каким он будет премьер-министром, покажет время», — уточнил А.Саркисян.

Он добавил, что готов дать Пашиняну совет, если тот того захочет.

«Также я хочу показать, что для меня будет приоритетом закон и законность, Конституция. Если кто-то посягнет на Конституцию или на закон, во мне они увидят стену», — заключил А.Саркисян.


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