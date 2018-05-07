В районе улицы Орловской снесут 169 усадеб ради строительства многоэтажек 6 7.05.2018, 19:06

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Проектируемый район занимает территорию 62,5 гектара.

Общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования территории в границах улиц Щедрина — Нововиленской — Старовиленского тракта — Осипенко — Червякова — Каховской — Сморговского тракта — Орловской — Гая (внесение изменений) начнется с 12 мая, сообщается на сайте администрации Центрального района. В ближайшие четыре года город планирует снести 169 частных домов, передает tut.by.

Проектируемый район занимает территорию 62,5 гектара.

Изображение: centr.minsk.gov.by

Осваивать территорию планируют в два этапа: первый рассчитан до 2022 года, второй — до 2030 года.

На первом этапе градостроители предлагают возвести 92,8 тысячи квадратных метров жилья. Площадки под многоквартирное жилье будут освобождать за счет сноса частного сектора, а также малоэтажных домов. Так, в границах улиц Нововиленской — Щедрина —Старовиленский тракт — Орловской снесут 12 многоквартирных домов, это 6,5 тысячи квадратных метров.

В квартале улиц Щедрина — Долгиновский тракт — Орловской — Старовиленский тракт и в квартале улиц Орловской — Сморговский тракт — Каховской — Червякова под снос попадают 169 усадеб. Их, напомним, обещают снести за четыре года.

Кроме жилья в перечисленных кварталах построят два детских сада, подземные паркинги и многофункциональный административно-торговый комплекс.

Что касается дорожной сети, то на первую очередь строительства предлагается реконструкция улицы Нововиленской и Старовиленского тракта, а также участков улиц Щедрина, Долгиновского тракта, Веры Слуцкой, Червякова, обслуживающих кварталы первоочередной застройки.

Презентация материалов проекта состоится 14 мая в 18.30 в здании администрации Центрального района Минска (ул. Мельникайте, 6).