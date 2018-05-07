Активизм в крови Оксана Бедратенко, «Новое время»

7.05.2018, 19:15

1,447

Оксана Бедратенко

Чему в США учат детей со школы.

В Америке детям с детства прививается активная гражданская позиция, а уже устоявшиеся демократические традиции делают активизм и важной семейной ценностью.

Более 3 000 протестов школьников состоялось этой весной в США после стрельбы в старшей школе в городе Паркленд штата Флорида в феврале, во время которой погибло 17 человек.

Масштаб протестов отличался – в некоторых школах ученики старших классов выходили на 17 минут из классов в десять утра – минута за каждого ребенка убитого во время той стрельбы в школе в штате Флорида. Другие акции протеста біли многолюдными и проводились в центре города.

Сотни школьников приняли участие в сидячей акции протеста перед Белым домом.

Еще больше прошли маршем 24 апреля в Вашингтоне и других городах США.

Юный возраст участников протестов удивил даже Америку. Школы должны были искать и предлагать форматы, которые бы позволили не срывать учебный процесс и в то же время обеспечить возможность детям выразить свое мнение. Так, из школы, где учится мой ребенок, сообщили, что детей будут наказывать за участие в протесте в центре города, однако, предоставили им возможность, вместо єтого, принять участие в мероприятии, организованном в школьном дворе, а также предложили детям провести дебаты по вопросу контроля над вооружениями в рамках уроков родного языка.

Администрация школы в районе рядом подверглась критике за то, что решила отметить отсутствующими на уроках тех, кто оставил учебный процесс в день протеста.

В Украине к сообщениям о протестах школьников США отнеслись скептически, мол, скорее всего, на протесты детей выводили взрослые.

Однако на самом деле активистами в Америке, а особенно в столице – Вашингтоне, становятся с детства.

В Вашингтоне акции протеста явление частое и практически обыденное. Встречая в аэропорту подругу в прошлом году, я прошла сквозь ряд протестующих против антииммигрантской политики Трампа – обычные люди с написанными дома плакатами.

Кроме прессы, рядом с протестующими сразу расположились юристы, предлагали бесплатную помощь тем, кто, возможно, страдает от несправедливости.

Здесь же и политики – узнав о протесте, губернатор штата Вирджиния поспешил на импровизированную пресс-конференцию, чтобы выразить поддержку протестующим.

Впервые о том, что школьники участвуют в акциях протестов, я узнала от одноклассников моей дочери, которые делились впечатлениями от демонстрации за права женщин, проходивших ранее в прошлом году в Вашингтоне.

Причем, как либералы, так и консерваторы с готовностью участвуют в протестах. Так, дочь наших знакомых, которая ходит в католическую школу, участвовала в акции протеста «За жизнь» – протестовала против абортов.

После протестов, которые обычно происходят в выходные, моя лента в Facebook была усеяна фото американских семей с протестов, которые напоминали, что активизм, на самом деле, объединяет многие поколения.

Даже находясь в Украине, американки объединялись, чтобы выразить свои убеждения.

США гордятся своей демократической системой и считают ее нациеобразующим фактором. В стране, где представлены все расы, сосуществуют люди различного происхождения, представляющие различные культуры и религии, именно ценности демократии, равных возможностей, свобод являются тем, что делает Америку Америкой.

Эти ценности прививаются детям больше всего. Так, например, во время опроса, который выявил, что многие американские дети не знают, откуда берется та или иная пища, в обсуждениях в соцсетях можно было прочитать такой комментарий: «Что говорить, если дети даже не знают более важных вещей, например, поправок к Конституции».

Школьная программа по английской литературе также, прежде всего, направлена на изучение общественного строя. Благодаря программе средней школы американец будет знать об ужасах тоталитарного общества – обязательными для прочтения являются «Фаренгейт 459» Брэдбери, «Колхоз животных» Оруэлла. Изучаются книги с достаточно детализированным описанием ужасов Холокоста и рабовладения. Даже мне, взрослому, было трудно читать книгу «Фредерик Дуглас. Жизнь раба», которую изучают в 8-м классе американской школы.

Помню, когда мои дети учились в украинской школе, по программе все четвертые классы должны были изучать текст о детстве Шевченко, где описывается тяжелая судьба крепостного, и, когда зареванные дети, растроганные рассказом, выходили на перерыв, все уже знали – началась третья четверть в четвертом классе. Мы, мамы, жаловались друг другу о том, что нельзя травмировать детей такими ужасными вещами.

В американской школе ребенок также формирует свою точку зрения на основные общественные проблемы. На уроках английского языка, начиная с младших классов, ребенку предлагают написать «классическое американское пятипараграфовое эссе» на тему, важную для общества, изложить проблему, привести аргументы за и против, а также дать рекомендации как решить проблему.

Конечно, американцы скорее практики, чем теоретики, так что свое неравнодушие к проблемам общества должен подтвердить действиями. И для этого существует так называемая SSL – общественно-полезный труд.

Выполнение определенного количества часов общественно-полезного труда является требованием для получения диплома средней школы в штате Мэриленд, например. В других штатах выполнение такой работы может не является обязательным, но всегда приветствуется.

Такой работой может быть и помощь в уборке пришкольной территории, и помощь учителю на дополнительных уроках, и выполнение задач в районной библиотеке, или центре для бедных, или участие в местных мероприятиях, с одобрения школы. Многие дети имеют в разы больше наработанных часов, чем требуется для диплома, ведь высшие учебные заведения учитывают общественную работу, когда принимают решение о том, приниматьли к себе того или иного студента.

Так детям с детства в США прививается активная гражданская позиция, а уже устоявшиеся демократические традиции делают активизм и важной семейной ценностью.

Оксана Бедратенко, «Новое время»