Медведев намерен заменить шестерых вице-премьеров РФ из девяти 6 7.05.2018, 19:18

1,848

Дмитрий Медведев

Фото: РИА «Новости»

Кандидат на пост премьер-министра РФ назвал назвал предполагаемый им состав будущего правительства.

Кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев, который в понедельник проводит в Госдуме консультации с парламентскими фракциями, назвал назвал предполагаемый им состав будущего правительства, сообщает ТАСС.

На встрече с фракцией "Единой России" он отметил, что названные им кандидаты "могли бы впоследствии войти в правительство, если поддержка со стороны Государственной думы и президента будет обеспечена".

Если такая поддержка будет получена, то первым заместителем председателя правительства мог бы стать Антон Силуанов.

Кандидат на пост премьер-министра предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства, Ольгу Голодец – на пост своего заместителя по вопросам культуры и спорта, а замминистра обороны Юрия Борисова – на пост вице-премьера, курирующего оборонно-промышленный комплекс. В предыдущем кабинете министров эту должность занимал Дмитрий Рогозин, отмечает ТАСС.

Медведев намерен предложить Дмитрия Козака на пост своего заместителя по вопросам энергетики и промышленности. Кандидатура помощника президента – начальника Контрольного управления Кремля Константина Чуйченко предложена на пост заместителя премьер-министра, главы аппарата правительства.

Область, связанную с реализацией социальной политики, политики в сфере труда, пенсионного обеспечения, здравоохранения Медведев предлагает поручить нынешней главе Счетной палаты Татьяне Голиковой. Заместителем председателя правительства по сельскому хозяйству Медведев предлагает назначить Алексея Гордеева.