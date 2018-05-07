Как парни из Молодечно создали квесты в Минске и продали их в Швейцарию 7.05.2018, 19:33

Предприниматели рассказали, почему игры нужно было открывать не на Зыбицкой и кому стоит обязательно в них сыграть.

«Я хотел создать бизнес, который будет приносить удовольствие и деньги», — говорит предприниматель Максим Бурдилов. Три года назад парень из Молодечно вместе с братьями построил в Минске пять комнат с квестами. Все они занимали верхние строчки в тематических рейтингах, но не так давно закрылись — квесты перевезли в Швейцарию. Почему игры нужно было открывать не на Зыбицкой и кому стоит обязательно в них сыграть — в материале tut.by.

Квест команды Door Z «Матрица»

Что такое квеструм (квест-комната)?

Квест-комната — это интеллектуальное развлечение для небольшой компании (обычно для двух-четырех человек). Суть игры заключается в том, чтобы успеть за 60 минут разгадать все загадки, отыскать необходимые предметы, догадаться, как их можно применить, чтобы достичь цели игры: выбраться из комнаты, найти сокровище и так далее.

Каждая квест-комната погружает игроков в свою атмосферу. Сложность у всех квестов разная. В ходе игры обычно можно брать подсказки (иногда в неограниченном количестве). Поэтому не стоит думать, что это развлечение только для знатоков «Что? Где? Когда?».

«Я был на 150 или 200 квестах. Иду туда просто так, как в кино»

В свое время Максим Бурдилов учился на экономиста в ЕГУ, когда тот еще функционировал в Минске. Окончил магистратуру по политологии того же университета. Потом десять лет жил в Англии и занимался, по его словам, довольно скучной работой, связанной с Microsoft Excel. В 2014 году вернулся в Минск, чтобы заняться квестами. Но от своей основной работы не отходил — у Максима есть компания, которая создает и продает товары на рынках Западной Европы и Америки.

Максим Бурдилов, основатель Door Z

— Я приехал в Минск и начал заниматься квестами по двум причинам. Во-первых, это деньги. Во-вторых, я хотел получать удовольствие от того, что делаю. То есть было желание именно совместить — одно только зарабатывание денег мне было неинтересно, работа у меня уже была.

Впервые о существовании такого вида развлечений, как квесты, собеседник узнал из блога дизайнера Артемия Лебедева. Один из сотрудников его студии был первым, кто открыл квест в Москве.

— Я тут же заинтересовался, начал узнавать об индустрии подробнее. Выяснилось, что в Европе квесты пошли из Венгрии. Через несколько дней я уже был в Будапеште, где попал на первый квест. Он мне очень понравился, хотя я сейчас понимаю, что это была простейшая примитивщина.

Квест «Ограбление в Монако»

Максим с братом Павлом объездили все квесты в Европе, которые, по их мнению, были достойны уважения. Счет шел не на десятки, а на сотни игр.

— Я был, наверное, на 150 или 200 квестах. Я и сейчас, если приезжаю в новый город, обязательно смотрю, какие есть новые квесты, и иду туда просто так, как в кино. Вообще, я ни разу не был на свидании в кино и не понимаю, зачем это делать. В квесте можно общаться и параллельно наблюдать, как парень или девушка проходят своеобразный IQ-тест.

Максим с братом Ваней на квесте «Лето 44-го»

А потом Максим сел делать свои квесты. Подключил к работе двух братьев.

— Дополнительный плюс был в том, что семья объединилась. Но вот план «заработать денег» с первого дня пошел не туда, — смеется собеседник. — В России начался кризис, у населения упал доход (2014 год. — Прим. ред.). И те люди, которые мы думали, к нам придут, к нам не пришли.

«Квесты, которые открывались до нас, стоили до 5 тысяч долларов. Наш минимум был 25 тысяч»

Квесты компании Door Z открывались одними из первых в Минске. О таком виде досуга мало кто знал, поэтому даже вид деятельности у компании по документам был зарегистрирован как «развлечения (другое)». В 2014 году Максим арендовал на Зыбицкой (рядом с Malt & Hops) помещения около 200 «квадратов». Первый минский квест — «Библиотека» (в районе ст. метро «Восток») — стоил около трех тысяч долларов. Квесты Максима и его команды стоили значительно дороже.

— Мы серьезно подняли планку по рынку. Бюджет квестов, которые открывались до нас, был до пяти тысяч долларов. Минимум, который тратили мы, равнялся 25 тысячам долларов на игру. Я думал, создать квест стоит гораздо дешевле, примерно 10 тысяч.

Команда сразу поняла, что нужно делать четыре игры, — под них были помещения. При этом хотелось покрыть максимум направлений. Квестов было четыре: «Ограбление в Монако» — о красивой жизни; «Лето 44-го» — о войне; «Матрица» — для любителей технологий и «Дом на окраине» — страшилка. Позже запустился квест-перфоманс «Сталкер». Темы выбрали из примерно 50 вариантов, основываясь на голосовании друзей.

Квест «Ограбление в Монако». Раньше он находился на Зыбицкой, теперь в него можно сыграть в Чехии и Швейцарии

Самым простым среди пяти квестов компании был «Ограбление в Монако». Максим говорит, что им просто повезло.

— Обычно на тестовой игре, скорее всего, ничего не будет работать. То есть процентов 70 загадок сработает, а 30 — нет. Их придется менять, выбрасывать — часы и недели работы насмарку. И с нашими квестами так было абсолютно всегда. Кроме «Ограбления в Монако». Это большая редкость, учитывая, что все загадки мы делали сами.

«Открываться на Зыбицкой было ошибкой»

Максим плотно занимался квестами два года: придумывал загадки, инженерные решения и строил. Позже всю операционную деятельность вел брат.

— Мы думали, что построим квесты (все четыре) за полгода — по полтора месяца на квест. Но вместо полугода стройка заняла у нас два с половиной (примерно полгода на квест). И это было большой неожиданностью. В каждой игре были серьезные загадки, которые требовали специалистов самого широкого профиля. Мы обращались к архитекторам, сварщикам, столярам.

Максим с братом Павлом в своем квесте «Матрица» в Минске. Теперь сыграть в него можно только в Швейцарии

Затянувшееся строительство сразу сильно удорожило стоимость квестов. Во-первых, людям нужно было платить зарплату. Во-вторых, аренду за помещение в центре города.

— С точки зрения финансов, конечно, открываться на Зыбицкой было ошибкой. Нужно было открываться в Шабанах. Но мне хотелось с удовольствием приходить в офис. И за это удовольствие пришлось заплатить.

Только когда команда запустила четвертый квест, появилась операционная прибыль.

— В целом, по вложениям мы как изначально ушли в минус, там, в принципе, и находились всегда.

Квест «Дом на Окраине»

Четвертым квестом стал «Дом на Окраине». Он получился самым долгим, разработка и воплощение заняли 8 месяцев. Но он, считают организаторы, получился самым удачным.

«Приехали ребята из Швейцарии, поиграли, им понравилось — предложили продать квесты»

Квесты вполне успешно функционировали в Минске, «Дом на Окраине» всегда был минимум в топ-3 квестов-хорроров Минска, долго держался на первой строчке. О других квестах тоже были хорошие отзывы и высокие оценки. В какой-то момент в квесты приехали поиграть ребята из Швейцарии.

— Они операторы одной из крупнейших сетей квестов в Европе. В Минске совершенно случайно пришли поиграть к нам, и им очень понравилось. Позже они предложили хорошие условия, чтобы перевезти все квесты. Чтобы получить эти же деньги в Минске, нужно было работать еще какое-то количество лет, а может быть, в итоге их и не заработать — все-таки квесты устаревают. Мы решили воспользоваться возможностью и продать абсолютно все квесты (кроме «Сталкера», там перевозить было нечего) швейцарцам.

Сумму сделки Максим не озвучивает. Говорит, что цифра прозвучит впечатляюще. Но потери были еще более впечатляющими, потому что даже после этой сделки у него после квестов остался жирный «минус».

Сначала команда построила в столице Швейцарии городе Берне квест «Лето 44-го». Это была копия того, что уже работал в Минске.

— Остальные квесты были очень сложны в постройке, поэтому скопировать их было нельзя. К тому же в каждом квесте были уникальные предметы, которые мы бы не смогли продублировать.

Например, в главном корабле в «Матрице» была панель с переключателями. Максим купил ее в Англии, это списанная с реального английского авианосца панель. Что-то подобное было в каждом квесте.

В результате остальные квесты решили перевезти в Биль — еще один город в Швейцарии.

Квест «Лето 44-го». Сейчас сыграть в него можно в Берне (Швейцария) и Смоленске

— Вы физически загрузили все, кроме стен, в фуру и отправили в Швейцарию?

— Да, именно так и было. Потом приехали в Швейцарию, где все построили. Квесты запустились около полутора месяцев назад.

«В „Ограблении в Монако“ парни очень часто делали девушкам предложения»

Максим скромничает и не упоминает, что, помимо Швейцарии, два квеста они с командой построили в Чехии. Это было «Ограбление в Монако» и «Лето 44-го». А вот квест-перфоманс «Сталкер», который в одно время был самым дорогим в Минске (стоимость за команду доходила до 200 рублей), перевозить не стали и просто закрыли.

— В «Сталкере» было мало того, что можно перевезти. Главное строилось на игре актера. Иногда я и сам принимал участие в качестве актера. Пугал людей, ползал по потолкам, со всей силы кричал — в реальной жизни такого не сделаешь.

Максим в маске монстра готовится пугать игроков квеста-перфоманса «Сталкер»

Сейчас Максим ушел в смежную область — в виртуальную реальность. Тем не менее и с квеструмами было много забавных моментов.

— В «Ограблении в Монако» парни очень часто делали девушкам предложения. Приходили играть в квест вдвоем, и на последнем этапе, когда нужно было достать бриллиант, вместо него доставали кольцо, о замене просили нас заранее. Это всегда было очень мило.

Фотография монитора оператора, который следил за игроками. Девушки проходят одно из последних испытаний квеста «Ограбление в Монако», пытаются пробраться через лазеры и заполучить заветный бриллиант

Максим советует попробовать сыграть в квест всем, но с оговоркой: не каждому в итоге понравится. Мужчина никогда не забудет историю, когда по сертификату пришел человек, который вообще понятия не имел, куда он идет.

— Его закрыли в квесте «Лето 44-го» в сарае. У человека ноль информации, он не понял, что к чему, и возмутился, причем на всех: на нас, на друзей. Потребовал его выпустить и сказал: «Я что, маленький мальчик, в игры играть?». Но если вам это интересно — попробуйте. Здесь нет ограничения по возрасту, и мой папа из Молодечно тому пример: в свой первый квест он сыграл в 62 года.

В ближайшее время Максим планирует собрать команду и сходить на квест бывших коллег и конкурентов «Афганистан».

— Насколько я слышал, пока он самый масштабный из всех, что были в Минске. Вообще, я не жалею, что все так получилось. К счастью, у меня было две цели, и я получил массу удовольствия, познакомился с кучей людей. Навык придумывания нового я прокачал невероятно сильно. В каждой игре нужно было придумывать 20 загадок с нуля. Каждая загадка предполагала какую-то инженерную находку. Я устал, но мне очень нравилось этим заниматься. И этот финансовый минус, который остался в итоге, думаю, еще окупится.