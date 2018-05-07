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ЧМ-2018: Беларусь - Россия - 0:6

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  • 7.05.2018, 19:36
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Белорусы проиграли на чемпионате мира по хоккею третий матч подряд.

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России разгромила команду Беларуси со счетом 6:0, передает «Прессбол».

БЕЛАРУСЬ — РОССИЯ — 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

БЕЛАРУСЬ: Трус (Карнаухов); Лисовец — Хенкель, Дрозд — Китаров (А) — Матерухин; Коробов (А) — Воробей, Платт — Шарангович — Лингле; Денисов — Дюков, Гаврус — Развадовский — Демков; Фальковский — Устиненко, М.Сушко — Ковыршин — Павлович (К).

РОССИЯ: Шестеркин (Кошечкин); Гавриков — Киселевич, Капризов — Дацюк (К) — Дадонов (А); Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич; Яковлев, Мамин — Андронов (А) — Михеев; Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Шалунов.

ШАЙБЫ: 0:1 — Дацюк (Дадонов, 5.27). 0:2 — Шалунов (Барабанов, Каблуков, 25.55). 0:3 — Каблуков (Барабанов, Трямкин, 29.25). 0:4 — Дацюк (Хафизуллин, Шалунов, 39.26 — бол.). 0:5 — Мамин (Зайцев, 45.16). 0:6 — Капризов (Дацюк, Дадонов, 47.37).


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