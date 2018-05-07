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Коммунист Карпенко объяснил, как без прописки попасть в гимназию

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  • 7.05.2018, 19:46
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Игорь Карпенко

Министр образования Игорь Карпенко посоветовал мамам и папам не нагнетать обстановку.

После того как экзамены в 5-е классы гимназий отменили, в Минобразования сообщили: дети здесь будут учиться по прописке. Для многих родителей тут же встал вопрос: а что делать, если хочешь попасть в гимназию, но твой дом не в списке, пишет tut.by. Министр образования Игорь Карпенко посоветовал мамам и папам не нагнетать обстановку: «Для начала присмотритесь к школе, куда попал ваш ребенок».

По словам министра, с 12 июня родители, которые хотят отдать детей на свободные места в гимназии, могут прийти к директору и написать заявление. Если желающих будет много, проходить ученики будут по мере подачи заявлений.

— Этот ажиотаж больше всего поднимают в Минске. В регионах такой проблемы практически не существует. Я ездил по регионам, там в школах говорят: «Спасибо, что дали нам равные возможности. У нас тоже есть дети, которые могут показать результат», — отметил Игорь Карпенко. — Наша задача — создать равные условия, чтобы ребенок мог раскрыть свой потенциал как в гимназии, так и в школе. Когда мне сегодня рассказывают, что мы исключительно хотим в гимназию, я отвечаю: «Посмотрите сначала на свою школу». У нас сегодня некоторые школы могут дать фору гимназиям. А некоторые гимназии давно пора закрыть и не называть их таковыми, потому что ни результатов, ни эффекта от их работы.

По словам Игоря Карпенко, родителям нужно активнее работать с учителями и директорами школ, а не стараться попасть в гимназии.

— Я бы просил родителей не нагнетать обстановку, а идти в школу. А то уже даже появился слух, что моя внучка учится в гимназии, хотя ей год и четыре месяца, — отметил министр.

Игорь Карпенко напомнил: вопрос о том, сколько на параллели в школе или гимназии будет учиться детей, определяют местные органы власти. Министр пообещал проверить, как распределили дома между гимназиями. Если правда, отметил собеседник, что какой-то дом обошли или, как были факты, что за гимназией закрепили всего один дом, а там ни одного первоклассника, в этом разберутся.

— Прежде, чем вести ребенка в первый класс гимназии из одного микрорайона в другой, я бы на месте родителей подумал. Отдайте его в свою школу, пусть он лучше лишний час поспит, — поделился мнением министр. — У нас в любой минской школе созданы необходимые условия для обучения ребенка. Не лишайте ребенка детства. Потому что у нас сегодня начальная школа превратилась в натаскивание для поступления в гимназии.

Министр также напомнил: с 1 сентября у нас в 10−11 классе продолжится профильное обучение.

— С нового учебного года с 5 класса можно будет изучать некоторые предметы на повышенном уровне, — отметил министр. — Эти полномочия мы дали школам. И школы вместе с родителями пусть определяют, как это лучше сделать. Сегодня, эти два дополнительных часа, которые есть в гимназиях, используются только на иностранный язык. Мы же говорим о том, что теперь эти часы можно будет использовать на любые предметы. В том числе и в гимназиях. Это, наоборот, дает простор для большего. Если есть необходимость в школе с 5 класса изучать иностранный язык на повышенном уровне — изучайте. Школе такие полномочия даны.


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