закрыть
7 мая 2018, понедельник, 20:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

FT: Путин начал четвертый срок с фантастически амбициозных целей

6
  • 7.05.2018, 19:59
  • 2,928

Российский президент сразу же указал правительству на новые задачи, хотя оно еще предыдущие не выполнило.

Президент России Владимир Путин приказал правительству двигаться в направлении ряда амбициозных целей развития, которые требуют радикальных экономических реформ. Спустя считанные часы после инаугурации на новый шестилетний срок на посту Путин подписал декрет, в котором указано 9 "целей национального развития", которых нужно достичь к концу 2024 года. В частности, за это время Россия по приказу Путина должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, сократить уровень бедности на половину, добиться стабильного естественного роста населения и радикально повысить производительность и разработку технологических инноваций, пишет Financial Times (перевод - zn.ua).

Этот декрет очень похож на шаг, который Путин сделал шесть лет назад. Так называемые "майские декреты", из которых в 2012 году начался его предыдущий президентский срок, требовали увеличить реальные доходы госслужащих, увеличить производительность на 50%, увеличить приток инвестиций до 25% ВВП к 2015 году и продать государственные доли в сферах, которые не касаются природных ресурсов и обороны.

Издание напоминает, как Кремль впопыхах в начале этого года увеличил зарплаты в государственном секторе, пытаясь хотя бы технически выполнить любое из обещаний 2012 года. Но никакая другая цель достигнута вообще никак не была. Новые указания Путина тоже невероятно амбициозны. Российская экономика в 2017 году опустилась на 12 строчку в мире, согласно данным МВФ. Чтобы вдруг выскочить на пятую позицию, ей нужно превзойти такие страны, как Южная Корея, Бразилия, Индия, Великобритания. А экономики всех этих стран растут значительно быстрее, чем российская.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич