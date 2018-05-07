FT: Путин начал четвертый срок с фантастически амбициозных целей 6 7.05.2018, 19:59

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Российский президент сразу же указал правительству на новые задачи, хотя оно еще предыдущие не выполнило.

Президент России Владимир Путин приказал правительству двигаться в направлении ряда амбициозных целей развития, которые требуют радикальных экономических реформ. Спустя считанные часы после инаугурации на новый шестилетний срок на посту Путин подписал декрет, в котором указано 9 "целей национального развития", которых нужно достичь к концу 2024 года. В частности, за это время Россия по приказу Путина должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, сократить уровень бедности на половину, добиться стабильного естественного роста населения и радикально повысить производительность и разработку технологических инноваций, пишет Financial Times (перевод - zn.ua).

Этот декрет очень похож на шаг, который Путин сделал шесть лет назад. Так называемые "майские декреты", из которых в 2012 году начался его предыдущий президентский срок, требовали увеличить реальные доходы госслужащих, увеличить производительность на 50%, увеличить приток инвестиций до 25% ВВП к 2015 году и продать государственные доли в сферах, которые не касаются природных ресурсов и обороны.

Издание напоминает, как Кремль впопыхах в начале этого года увеличил зарплаты в государственном секторе, пытаясь хотя бы технически выполнить любое из обещаний 2012 года. Но никакая другая цель достигнута вообще никак не была. Новые указания Путина тоже невероятно амбициозны. Российская экономика в 2017 году опустилась на 12 строчку в мире, согласно данным МВФ. Чтобы вдруг выскочить на пятую позицию, ей нужно превзойти такие страны, как Южная Корея, Бразилия, Индия, Великобритания. А экономики всех этих стран растут значительно быстрее, чем российская.