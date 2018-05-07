Coca-Сola изъяла часть партии, напитком из которой отравилась минчанка 2 7.05.2018, 20:08

Правда, к настоящему моменту партия оказалась почти распроданной.

Coca-Cola изъяла часть партии, бутылкой из которой отравилась минчанка Юлия Степанова. Правда, к настоящему моменту партия оказалась почти распроданной. С прилавков сняли всего семь бутылок, рассказал “Еврорадио” заместитель гендиректора “Кока-Кола Бевриджиз Беларусь” Андрей Рощупкин:

“Этот продукт был произведен 13 марта. Мы купили у магазина все бутылки той партии кока-колы объёмом 1,5 литра, они отправлены на экспертизу”.

По его словам, результаты будут к концу недели. Представитель компании не спешит обвинять магазин в неправильном хранении напитка, но рассказывает, что при производстве продукции никаких неполадок не было.

3 мая минчанка Юлия Степанова купила полтора литра колы. Однако после двух стаканов женщине стало плохо: по её словам, запах напитка был подозрительным. Представители Coca-cola признали это, и на следующий день после отравления забрали купленную бутылку, подарив Юлии сувениры и... две бутылки колы!