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Российский рэпер ударил фаната ногой по голове на концерте в Минске

  • 7.05.2018, 20:25
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Выступление рэпера проходило в клубе Re:Public в пятницу.

Билеты раскупались бойко. Зал набился поклонниками творчества артиста, которому по ходу дела стало слишком много фанатской любви. Человек, который ее проявлял, получил ногой по голове. На фан-странице исполнителя после появился комментарий по поводу произошедшего, передает «Онлайнер».

— Вчера на концерте в Минске произошел инцидент. Один из так называемых «фанатов» решил, что ему все можно. По рассказам очевидцев этого конфликта, парень пытался весь концерт снять с Глеба штаны, на что, соответственно, Глеб отреагировал негативно, — говорится в сообщении.

Приводится видео со скандалом. Есть еще одно, с другого ракурса.

14 апреля 2018 года Pharaoh (Глеб Голубин) выпустил EP из 6 треков под названием REDЯUM (Dullboy EP). Исполнитель родился в Москве 30 января 1996 года. С 6 до 13 лет профессионально занимался футболом, выступая за клубы «Локомотив», ЦСКА и «Динамо». Может, отсюда у молодого человека поставленный удар.

Заявления в милицию от молодого человека, которого пнули, не поступало. Об этом рассказали во Фрунзенском РУВД столицы.


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