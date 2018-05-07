Уоррен Баффет назвал биткоин «крысиным ядом в квадрате»
- 7.05.2018, 20:21
Ранее легендарный инвестор назвал биткоин «настоящим пузырем».
Глава Berkshire Hathaway и легендарный инвестор Уоррен Баффет в интервью телеканалу CNBC заявил, что биткоин является «крысиным ядом в квадрате», передает forklog.com.
Об этом в своем Twitter сообщила репортер Бекки Квик.
Стоит отметить, что Уоррен Баффет начал критиковать криптовалюты еще в октябре прошлого года, когда назвал биткоин «настоящим пузырем». Он также подчеркнул, что индустрию через некоторое время ждет крах.
.@WarrenBuffett on bitcoin just now: “it’s probably rat poison squared.” #brk2018— Becky Quick (@BeckyQuick) 5 мая 2018 г.
Правда, он добавил, что ничего не знает о цифровых валютах, поэтому не собирается открывать короткие или длинные позиции на новом рынке.
На этом Баффет не остановился и недавно заявил, что покупка биткоина скорее является азартной игрой, чем инвестицией.