Уоррен Баффет назвал биткоин «крысиным ядом в квадрате» 7.05.2018, 20:21

Ранее легендарный инвестор назвал биткоин «настоящим пузырем».

Глава Berkshire Hathaway и легендарный инвестор Уоррен Баффет в интервью телеканалу CNBC заявил, что биткоин является «крысиным ядом в квадрате», передает forklog.com.

Об этом в своем Twitter сообщила репортер Бекки Квик.

Стоит отметить, что Уоррен Баффет начал критиковать криптовалюты еще в октябре прошлого года, когда назвал биткоин «настоящим пузырем». Он также подчеркнул, что индустрию через некоторое время ждет крах.

Правда, он добавил, что ничего не знает о цифровых валютах, поэтому не собирается открывать короткие или длинные позиции на новом рынке.

На этом Баффет не остановился и недавно заявил, что покупка биткоина скорее является азартной игрой, чем инвестицией.