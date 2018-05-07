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Брюква победного застоя

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  • Алексей Мельников, kasparov.ru
  • 7.05.2018, 20:42
  • 1,266
Алексей Мельников

Сегодня Путин продолжил великий поход России в деградацию.

Сегодня он опять "вступил в должность", из которой и не вылезал – ураганил 18 лет, прервавшись на установку декорации с улыбчивым мишкой, другом уток.

Поклявшись сегодня майской разгонной нагайкой на Конституции, он продолжил великий поход России в деградацию, дальше – чавкая ногами суверенной коррупции по болоту отсталости.

Но, день 7 мая клонится к закату.

В который раз вечное Солнце, стремительно уходящее к горизонту, с удивлением следит эту непонятную страну, где почти все хотят перемен, и почти все выбирают ту же самую унылую, разваренную брюкву застоя.

Завтра 8 мая – передышка перед 9-м.

А там ... Опять в бой!

Окоп великих победителей самих себя, вырытый против Запада, накроет лязг парадных гусениц по брусчатке, забьет уши рев самолетов.

Встанет во весь призрачный рост "бессмертный полк" с фото на палках и пойдет, глотая вековую пыль рабства, плотными колоннами беспамятным маршем в никуда – по обворованной начальством стране.

Марш, марш левой / Марш, марш правой /Я не видел людей страшней / Чем людей цвета хаки" – доносит смрадный ветер путинских войн слова из прошлого – времён далекой перестройки.

Алексей Мельников, kasparov.ru


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