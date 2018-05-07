iPhone может получить тройную камеру 1 7.05.2018, 20:57

Предполагается, тройную камеру получит только самая топовая модель iPhone.

Аналитик Yuanta Securities Джефф Пу заявил, что компания Apple, скорее всего, запустит хотя бы одну новую модель iPhone с тройной основной камерой уже в 2019 году. Об этом пишет ehnot.com со ссылкой на Taipei Times.

Что известно

В данных аналитика нет дополнительной информации, однако китайский отчёт от Economic Daily News в прошлом месяце сообщил о возможности 5-кратного увеличения и возможном наличии модуля на 12 МП. Важно отметить, что третий объектив обеспечит трёхкратное оптическое увеличение дополнительно к 2x цифровому. Последнее есть на iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus и iPhone X. Это позволит улучшить показатель зуммирования без снижения качества.

Как предполагается, тройную камеру получит только самая топовая модель по аналогии с линейкой Huawei P20, где её получила лишь версия Pro.

Когда именно ждать

Явно не в текущем году. Бывший аналитик Минг-Чи Куо ранее исключил любые существенные изменения в конструкции камер в 2018-м.