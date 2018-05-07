закрыть
7 мая 2018, понедельник, 21:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Ройзман отказался подписывать документ об отмене выборов мэра Екатеринбурга

  • 7.05.2018, 21:02
Евгений Ройзман

Глава Екатеринбурга заявил, что не видит никаких обстоятельств, при которых может подписать этот документ.

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, выступая в прямом эфире на радио «Эхо Москвы-Екатеринбург», заявил, что не будет подписывать постановление о внесении изменений в Устав города, касающихся отмены выборов мэра.

«Это противоречит Конституции, это для каждого нормального человека очевидно. Я не хочу в этом участвовать. Когда дойдет до внесения поправок в Устав, я не буду этот документ подписывать. Своей рукой нарушить Устав города? Я не понимаю, кто меня может заставить это сделать», — цитирует его Znak.com.

Ройзман намерен доработать до 7 сентября, до этого времени, по его словам, в ситуации будет разбираться прокуратура и суд. В прокуратуре пока не комментируют решение Ройзмана.

Документ может подписать только Ройзман, заявил Znak.com глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров, в администрации готовы к его решению.

«Это ожидаемо. Понятно, что [опротестовать решение] можно через судебные механизмы. Подать заявление может любое заинтересованное лицо, и депутаты, и прокуратура, и даже любой житель города, потому что это его права. Но даже если суд обяжет подписать, [Ройзман] не будет исполнять решение суда. Самый действенный механизм — ждать следующего главу», — сказал он.

По словам Захарова, решение Ройзмана никак не повлияет на сентябрьскую кампанию, поскольку избирком, действуя в рамках областного закона, объявит только выборы в городскую думу. Мэра изберут депутаты нового созыва из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

3 апреля депутаты Заксобрания одобрили законопроект об отмене выборов мэра в Екатеринбурге. Согласно новой системе, глава города будет выбираться из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. После этого администрация Екатеринбурга внесла в думу поправки в Устав города, приводящие его в соответствие с региональным законодательством.

За день до принятия закона региональным парламентом в Екатеринбурге на площади Обороны прошел митинг против отмены выборов главы города. Организатором акции выступил Ройзман. В ней участвовали глава штаба Алексея Навального, экс-депутат думы уральской столицы Леонид Волков, а также бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич