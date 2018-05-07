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«Матери 328»: Власти ждут, когда матери начнут умирать?

  • 7.05.2018, 21:09

Голодовка «Матерей 328» длится уже 11 дней.

Активистки движения «Матери 328» собрались возле администрации правителя, чтобы написать очередное обращение и напомнить властям, что уже одиннадцать дней продолжается голодовка их соратниц. Никакого ответа на требования представителей движения власти не дали, передает «Радыё Рацыя».

- Мы хотим диалога. Чтобы нас услышали. Чтобы нам организовали встречу с Лукашенко. И мы сегодня сюда пришли для того, чтобы подать обращение в администрацию правителя, чтобы нам ответили, почему нам до сих пор нет ответа - ни положительного, ни отрицательного. Это, по-видимому, наш последний шанс. Мы три года ходим по кругу. Мы обошли всех «депутатов», не по одному разу. И чего они ждут? Чтобы мать начали умирать, - говорит Марина Смоляренко.

«Главная причина голодовки - килограммы отписок», - отмечается в обращении «Материнского движения 328» к руководителю администрации правителя Наталье Кочановой. Основные требования представительниц движения - личная встреча с Лукашенко, создание комиссии и пересмотр дел осужденных, а также изменения в законодательстве по статье 328.


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