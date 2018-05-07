Льюис: Лидеры сборной Беларуси провели собрание, но я не знаю, о чем они говорили 2 7.05.2018, 21:15

Наставник сборной Беларуси подвел итоги матча с россиянами.

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис подвел итоги матча с командой России на чемпионате мира–2018, передает championat.com.

«Мы с тренерами соберемся и решим, какой вратарь будет играть в следующем матче, после этого дадим знать.

Почему перемешал звенья? Мы еще не забивали в формате «5 на 5», так что в атаке звенья не работали. Теперь еще один матч, где мы не забили в равных составах.

Повод для позитива. Мне понравилось, что ребята продолжали работать. Они были расстроены, россияне проводили много времени в нашей зоне, но наши игроки выкладывались на полную. Иногда нельзя просить о чем-то большем. Три матча за четыре дня, а россияне – невероятно техничные и быстрые. Они умеют разыгрывать шайбу, каждое звено может забить на инстинкте, и сегодня они это сделали.

Наши ребята чувствуют себя скверно, потому что полностью отдаются, но это не приносит результата. Они должны продолжать работать и готовиться к следующему матчу.

Ветераны, лидеры действительно провели собрание в раздевалке после прошлой игры. Но я не знаю, о чем там говорили», — сказал Льюис.