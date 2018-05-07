Лидер System of a Down приехал в Ереван поддержать протестующих 7.05.2018, 21:29

Серж Танкян

В аэропорту Сержа Танкяна встретил лидер оппозиции Никол Пашинян.

Солист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян приехал в Ереван, чтобы поддержать протестующих в стране. В аэропорту «Звартноц» его встретил лидер оппозиции Никол Пашинян, передает издание «Новости Армении».

По данным издания, музыкант вместе с Пашиняном отправится на Площадь Республики Еревана, где должен состояться митинг.

Танкян не раз высказывался в поддержку протестного движения. 23 апреля, в день отставки бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с поста премьер-министра, музыкант опубликовал фотографию с акций в своем инстаграме.

«Сегодня необыкновенный день для того, чтобы отпраздновать торжество справедливости. Армяне, используя гражданское неповиновение и свои голоса, заставили премьер-министра Сержа Саргсяна уйти в отставку. Конечно, многое нужно еще сделать, так как в стране должны пройти реформы, чтобы люди поняли, что это настоящая победа, а не символическая. Но сейчас я просто хочу сказать, как сильно я горжусь молодыми людьми на улицах, которые сделали все для того, чтобы это (отставка — прим.) произошла», — написал Танкян.

Акции протеста в Армении проходят с 13 апреля. Сначала митингующие требовали отставки Саргсяна с поста премьер-министра. Когда он выполнил это требование, участники протестов начали добиваться ухода от власти Республиканской партии.

3 мая Пашиняна выдвинули на на пост премьер-министра Армении. Ранее его кандидатуру отклонили, после чего лидер армянской оппозиции призвал своих сторонников к тотальной забастовке.