Как экономика американского штата обгоняет мировых лидеров 1 7.05.2018, 21:38

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Экономика штата Калифорния обогнала экономику Великобритании и заняла пятое место в мире по объему ВВП.

Об этом сообщает etcetera.media со ссылкой на Los Angeles Times.

ПОТЕНЦИАЛ. C 2016 по 2017 год внутренний валовой продукт Калифорнии увеличился на 127 миллиардов долларов, достигнув отметки в 2,7 триллиона долларов, тогда как ВВП Великобритании остается на уровне 2,6 триллиона долларов.

ДОХОДЫ. Как рассказала главный экономист Департамента финансов США Ирена Асмундсон, росту ВВП Калифорнии способствовали все секторы экономики штата, за исключением аграрного. Больше всего вырос доход от финансовых услуг и недвижимости – на 26 миллиардов долларов. Заработок штата в IT-секторе увеличился на 20 миллиардов долларов. Доходы от промышленности выросли на 10 миллиардов долларов.

РЕЙТИНГ. По состоянию на конец 2017 года, экономический потенциал Калифорнии опережает не только общий экономический потенциал США, а также экономики Китая, Японии и Германии.