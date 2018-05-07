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Виталий Трус: Если потеряем место в элите, в Беларусь нас не пустят

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  • 7.05.2018, 22:09
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Виталий Трус

Вратарь сборной Беларуси рассказал о задаче команды на ЧМ-2018.

Голкипер сборной Беларуси Виталий Трус заявил, что в матче с Австрией команду удовлетворит только победа, передает sport-express.ru.

– Михаила Григоренко должны были удалять в моменте, когда он атаковал Павла Воробья?

– Честно говоря, я не видел. Но, видимо, российский форвард чем-то Павла ударил, у него даже кровь пошла. Может, просто плечом неудачно атаковал. Если бы удалили, поиграли бы 5 на 3. Просто интересно было бы посмотреть, выстояли бы россияне или нет. На исход матча это удаление никак повлиять не могло.

– Главный матч для вашей команды на турнире – с Австрией?

– Да, вы правы. Посмотрим, как Австрия с Францией еще сыграет. Нам нужна только победа, иначе нас в страну не пустят. Нужно стараться остаться в элите.

– Ваше мнение – сборная России может стать чемпионом мира?

– Мне российская команда очень понравилась. Отличное командное взаимодействие, броски защитников, игра до конца, несмотря на крупный счет. Мы играли со шведами – те действовали как-то академично. Если так и дальше сборная России будет играть, то вполне в финал может попасть. Тем более, в составе достаточно олимпийских чемпионов.

– Это был ваш дебютный матч на чемпионатах мира. Не удивились, что сразу против России?

– Удивился, конечно. Поначалу было небольшое волнение, но потом вошел в игру. Чуть-чуть физически не хватило меня в конце – слишком много времени россияне в нашей зоне провели, – сказал Трус.


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