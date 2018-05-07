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Умер задержанный в конце года заслуженный строитель Беларуси Николай Патрончик

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  • 7.05.2018, 22:26
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Николай Патрончик

Один из самых известных строителей Беларуси умер в больнице, куда его доставили из СИЗО.

Задержанный в конце декабря прошлого года один из самых известных и заслуженных строителей Беларуси Николай Патрончик умер в понедельник в больнице, куда его утром доставили из СИЗО. Об этом tut.by сообщил один из близких Николая Патрончика.

«4 марта ему исполнилось 67 лет. С 1973 года у него в трудовой была одна запись — Круглянская ПМК-266. Проблемы со здоровьем у него появились после аварии 2013 года. Полностью так и не восстановился. А в СИЗО какая медицина», — говорит он.

Прокуратура Могилевской области возбудила уголовное дело в отношении директора круглянской ПМК № 266 Николая Патрончика в декабре по обвинению в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса). Он и один из его сыновей были задержаны.

Заслуженный строитель Беларуси Николай Патрончик возглавлял одно из самых успешных предприятий в Могилевской области — государственную организацию «Круглянская передвижная механизированная колонна № 266» (ПМК), где работает больше тысячи человек.

ПМК построила разные объекты в Беларуси: от жилья до производственных помещений. Организация оказывает не только строительные услуги. Это крупнейший в районе собственник недвижимости: ему принадлежат несколько торговых и развлекательных центров, гостиница, ресторан, магазины, а также пасека, кондитерское производство, цеха по производству столярки, металлоконструкций, швейной продукции и мясопродуктов.

Кроме того, предприятие полностью отстроило малую родину Александра Лукашенко — деревню Александрия и Ледовый дворец в Шклове. В том числе ПМК сделала резиденцию диктатора «Александрия-2».

Николай Патрончик возглавлял предприятие с 1995 года. За вклад в строительство коллектив предприятия был занесен на областную и трижды на Республиканскую доски почета, в 2007 и 2009 годах с присуждением второго места, а в 2010 году Круглянской ПМК-266 было присуждено первое место среди строительных организаций страны.

Николай Патрончик указом диктатора был награжден медалью «За трудовое отличие», позже ему было присвоено звание Заслуженного строителя Республики Беларусь.


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