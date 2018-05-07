Bellingcat: Российские военные участвовали в обстреле Мариуполя в 2015 году 3 7.05.2018, 22:32

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Bellingcat назвала имена боевиков «ДНР» и военных РФ, причастных к обстрелам Мариуполя из «Градов».

Расследователи международной группы Bellingcat подтвердили, что 24 января 2015 года Мариуполь Донецкой области обстреляли с подконтрольной РФ территории под руководством и надзором действующих российских военнослужащих. Журналисты установили личности девяти российских офицеров, в том числе генерала, двоих полковников и троих подполковников, принимавших непосредственное участие в этой операции. Об этом говорится на сайте организации, передает gordonua.com.

Расследование было проведено благодаря доступу к аудио- и видеоданным, которые украинские власти передали в Международный суд ООН в рамках рассмотрения дела против России. Данные были переданы нескольким международным расследовательским СМИ.

"Bellingcat и партнеры проанализировали большое количество перехваченных телефонных переговоров между участниками вооруженного конфликта, которые на момент обстрела находились в районе Безымянного (поселок на побережье Азовского моря. – Прим.). Команда Bellingcat провела тщательную перепроверку событий, имен и местоположений, а также метаданных звонков, по открытым данным, в том числе по спутниковым снимкам, постам в социальных сетях и образцам голосов из публичных выступлений некоторых из установленных лиц", – говорится в сообщении.

Так, по данным Bellingcat, в тот день командовали батарей РСЗО и давали целеуказание "из другого района на востоке Украины": генерал-майор Степан Степанович Ярощук, Александр Цаплюк (позывной Горец), Александр Муратов, Максим Власов (позывной Юрга), Сергей Юрченко (позывной Воронеж), Александр Грунчев (позывной Терек).

Расследователи идентифицировали офицеров РФ, которые отвечали за отбор и переправку командиров артиллерии и артиллерийского оборудования в Восточную Украину, среди них: Олег Кувшинов, Дмитрий Клименко, Сергей Лисай.

Кроме того, установлены двое боевиков, граждан России и Украины, которые командовали артиллерийскими подразделениями, обстреливавшими Мариуполь: Александр Евтодий (позывной Пепел), Грайр Егиазарян (позывной Шрам).

Фото: bellingcat.com

Сегодня глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Украина передаст доказательства обстрела украинского города кадровыми российскими военными в Международный суд ООН.

В материалах спецслужбы указано, что к преступлению, кроме вышеуказанных лиц, имеют отношение также граждане Украины Сергей Пономаренко (Террорист), Александр Мельник (Жульен) и Артем Ступак (Рыжий).

Мариуполь был обстрелян 24 января 2015 года. По данным разведки, три установки "Град" выпустили в направлении жилых кварталов Мариуполя по полному боекомплекту. Позже боевики выпустили еще один залп "Градов" по позициям полка "Азов", расположенным на восточной окраине Мариуполя.

По данным СБУ, в результате обстрела погибло 29 человек, 92 получили ранения.

В ОБСЕ сообщили, что Мариуполь был обстрелян из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" с территорий, подконтрольных боевикам "ДНР".

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов возложил ответственность за произошедшее на президента РФ Владимира Путина.

Президент Украины Петр Порошенко назвал обстрел "преступлением против человечности".