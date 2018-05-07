Facebook может стать платным 2 7.05.2018, 22:37

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В компании уже изучают, готовы ли пользователи платить за доступ к социальной сети.

В компании Facebook проходит маркетинговое исследование готовности пользователей платить за доступ к социальной сети без рекламы и улучшения конфиденциальности.

Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на Bloomberg, такое решение было принято после скандала с утечкой персональных данных.

В компании задумались над тем, чтобы предложить пользователям выбор: либо ежемесячно платить за доступ к соцсети и при этом не видеть рекламу, или Facebook будет доступен бесплатно, но соцсеть будет показывать объявления и собирать больше данных о человеке.

Сообщается, что такое исследование уже проводилось ранее, однако оно было направлено на изучение способов увеличения аудитории. Теперь же речь идет о том, чтобы предложить выбор тем людям, которые уделяют особое внимание обработке и использованию персональных данных. Возможно, что после многочисленных скандалов пользователи изменят свое мнение по платному доступу, и функция покажется маркетологам Facebook востребованной.