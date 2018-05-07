Егор Шарангович: Уверен, что мы останемся в элите 3 7.05.2018, 22:55

Егор Шарангович

Форвард сборной Беларуси считает, что команда сумеет сохранить прописку в высшем дивизионе.

– Россию очень сильно разбирали. В первом периоде вроде играли на равных – были возможности забить. Надо было реализовывать свои моменты. Опять допустили ошибки на пятаке: два или три гола нам забили оттуда. Мы должны были закрывать, но они мастеровитая команда и нашли выход из этого.

– Какие позитивные моменты?

– Не знаю, позитивных моментов нет. Мы «прогорели» 0:6, так что надо настраиваться на следующие игры. Нужны очки и победы, чтобы не вылететь из элиты.

– Как считаете, удастся ли остаться в элите?

– Да, уверен, что мы останемся в элите. Сейчас будем выходить на каждую игру и стараться забирать очки. Самое главное, чтобы мы верили – из этого все получится, – цитирует Егора Шаранговича «Трибуна».