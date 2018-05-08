Дэйв Льюис покинул пост главного тренера сборной Беларуси по хоккею 8.05.2018, 7:31

Причиной стал старт сборной на ЧМ-2018.

Канадский специалист Дэйв Льюис покидает пост главного тренера сборной Беларуси по хоккею. Об этом сообщает сайт ФХБ. До конца чемпионата мира обязанности главного тренера возложены на Сергея Пушкова.

«После неудачного старта на чемпионате мира, а также с учетом ситуации, в которой оказалась сборная Беларуси по хоккею с шайбой, Федерация хоккея Беларуси и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить сборную Беларуси должен другой специалист. Дэйв Льюис считает, что изменения в тренерской штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной», — отмечается в сообщении Федерации хоккея.

ФХБ благодарит Дэйва Льюиса за совместную работу.

Белорусская сборная стартовала на ЧМ в Дании с трех поражений подряд. Сначала подопечные Дэйва Льюиса проиграли Швеции (0:5), затем Франции (2:6), а 7 мая

России (0:6).

Впервые Дэйв Льюис приехал в Беларусь в 2009 году в качестве ассистента Глена Хэнлона в сборной Беларуси, а затем и в минском «Динамо». В 2010 году был помощником Михаила Захарова на Олимпиаде. Позже работал с ним в Украине. В конце 2014 года был назначен главным тренером сборной Беларуси.

На ЧМ-2015 в Чехии белорусские хоккеисты заняли 7-е место, впервые одолев сборную США (5:2). Тот чемпионат был одним из самых успешных для нашей команды, но на мировых первенствах 2016-го и 2017-го годов команда выступила неудачно, занимая 12-е и 13-е места соответственно. Более того, каждый раз сборная была на грани вылета.

В сентябре 2016 года национальная команда не смогла квалифицироваться на Олимпиаду, проиграв Словении в Минске.

Накануне чемпионата мира-2018 стало известно про конфликт Льюиса с Андреем Степановым, которого тренер дважды подряд не взял на чемпионат мира вопреки хорошим показателям нападающего на предыдущих турнирах и в играх за «Динамо».

После поражения от Франции (2:6) Дэйв Льюис не исключил, что сборная Беларуси может вылететь из топ-дивизиона.

Ранее Дэйв Льюис много лет работал в НХЛ. В 1997, 1998 и 2002 годах он приводил «Детройт» к победам в Кубке Стэнли. Позже он руководил «Детройтом» в качестве главного тренера, затем возглавлял «Бостон», но успехов не добился.

Возглавивший команду Сергей Пушков является главным тренером гродненского «Немана». С гродненской командой российский специалист два года подряд становится чемпионом Беларуси.

В 2017 году Пушков был признан лучшим тренером Беларуси. На этом чемпионате мира он был ассистентом Дэйва Льюиса.