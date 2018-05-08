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В Сирии разбился российский военный вертолет

  • 8.05.2018, 7:35

Пилоты погибли.

В Сирии разбился российский вертолет Ка-52, погибли оба летчика. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что вертолет совершал плановый полет над восточными районами Сирии.

Причина крушения пока точно не известна, вероятно, это могла быть техническая неисправность.

Ка-52 «Аллигатор» был разработан в начале 1990-х годов. Он предназначен для уничтожения бронированных и небронированных воздушных и наземных целей и огневой поддержки десанта.

3 мая в Сирии после взлета с аэродрома Хмеймим разбился российский истребитель Су-30СМ. Оба пилота погибли.


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