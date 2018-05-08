Мелания Трамп запустила кампанию «Будь лучшим» 8.05.2018, 7:41

Фото: Голос Америки

Первая леди США начала акцию по здоровому образу жизни и поведению в соцсетях.

Супруга президента США Мелания Трамп объявила о начале кампании, в рамках которой детей будут учить важности социального, эмоционального и физического здоровья, сообщает ВВС.

Программа под названием «Будь лучшим» (Be Best) направлена на развитие здорового образа жизни, правильного использования соцсетей и на борьбу со злоупотреблением опиоидами, заявила Мелания Трамп.

«Моральный долг нашего поколения: проявить инициативу и помочь нашим детям», - сказала первая леди.

«Как мы знаем, социальные сети могут положительно или отрицательно влиять на наших детей, но слишком часто это влияние оказывается негативным», - сказала она в понедельник.

«Когда дети с самого раннего возраста будут получать навык правильного поведения в интернете, можно будет использовать социальные сети продуктивно, и они будут приносить пользу», - добавила Мелания Трамп.

Супруга президента США раньше уже давала понять, что хотела бы уделять больше внимания проблеме травли в интернете, а также развитию положительных форм поведения в соцсетях.

В феврале она выступила с призывом ко всем взрослым развивать в соцсетях такие ценности, как взаимная поддержка, доброта, сострадание и уважение.